Президент Казахстану обговорив із Трампом ситуацію в Україні та можливість переговорів

23 грудня 2025, 18:46
Фото: Главком
Лідери обговорили актуальні питання.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв поговорив з президентом США Дональдом Трампом по телефону про ситуацію навколо України.

Лідер Казахстану відзначив складність врегулювання конфлікту та висловив готовність надати майданчик для переговорів.

Пізніше Трамп підтвердив в соціальній мережі Truth Social, що мав телефонну розмову з Токаєвим, а також Шавкатом Мірзійоєвим, президентом Республіки Узбекистан.

"Ми обговорили важливість встановлення миру в поточних конфліктах, а також збільшення торгівлі та співпраці між нашими країнами. Відносини з обома країнами вражають. Сполучені Штати наступного року прийматимуть саміт G20, і ми запросимо обох цих лідерів приєднатися до нас як гості на цьому дуже важливому заході, який відбудеться в Маямі!", — написав Трамп.

