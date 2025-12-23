Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Україна подала до Польщі запит на екстрадицію російського археолога через незаконні розкопки в Криму

23 грудня 2025, 16:31
Українська сторона стверджує, що дії археолога є незаконними, адже проводилися на території окупованого Криму без відповідного дозволу та завдавали шкоди культурній спадщині.

Україна офіційно звернулася до польської влади з проханням екстрадувати затриманого російського археолога Александра Б., якого підозрюють у проведенні незаконних археологічних розкопок в окупованому Криму.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє RMF24.

За інформацією видання, запит надійшов до Окружної прокуратури Варшави. На першому етапі польська сторона перевірятиме формальну відповідність документів усім вимогам, після чого оцінюватиме наявність причин для неприйнятності екстрадиції. Після цього прокуратура сформує свою позицію і передасть її разом із запитом до суду, який ухвалюватиме остаточне рішення.

Ймовірно, одночасно до суду буде подано клопотання про продовження тримання під вартою затриманого, оскільки термін арешту спливає 13 січня.

Нагадаємо, затримання археолога стало відомо на початку грудня. російського вченого взяли під варту у готелі Варшави під час його поїздки Європою з лекціями. Найімовірніше, йдеться про Александра Бутягіна, якому Служба безпеки України у листопаді 2024 року заочно оголосила підозру.

Українська сторона стверджує, що дії археолога є незаконними, адже проводилися на території окупованого Криму без відповідного дозволу та завдавали шкоди культурній спадщині.

