Підсанкційне російське судно затримали біля берегів Швеції

21 грудня 2025, 19:24
Підсанкційне російське судно затримали біля берегів Швеції
Фото: РБК
Його власник перебуває під санкціями США та ЄС, і перевіряє можливі порушення санкційного режиму.

Шведська влада затримала російське судно Adler, яке перебуває під санкціями, та проводить перевірку його вантажу. 

Про це повідомляє шведський мовник SVT.

Як зазначається, судно пов’язане з компанією-власником M Leasing LLC, яка перебуває під санкціями США та Європейського Союзу через причетність до експорту північнокорейських боєприпасів. За даними західних партнерів, ці боєприпаси росія використовує у війні проти України.

"Ми поки не знаємо, до яких висновків приведе розслідування, однак сам рейд свідчить про те, що влада дедалі пильніше стежить за можливими незаконними діями у морі", - заявив репортер SVT з питань безпеки Джон Гранлунд.

У Швеції наголошують, що ця перевірка є частиною ширших заходів із протидії російській військовій та гібридній діяльності в акваторії Європейського Союзу. 

Рейд також відображає посилення контролю за дотриманням санкційного режиму та безпекою морських шляхів.

 
Швеціяфлот рф

