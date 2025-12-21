Підсанкційне російське судно затримали біля берегів Швеції
Шведська влада затримала російське судно Adler, яке перебуває під санкціями, та проводить перевірку його вантажу.
Про це повідомляє шведський мовник SVT.
Як зазначається, судно пов’язане з компанією-власником M Leasing LLC, яка перебуває під санкціями США та Європейського Союзу через причетність до експорту північнокорейських боєприпасів. За даними західних партнерів, ці боєприпаси росія використовує у війні проти України.
"Ми поки не знаємо, до яких висновків приведе розслідування, однак сам рейд свідчить про те, що влада дедалі пильніше стежить за можливими незаконними діями у морі", - заявив репортер SVT з питань безпеки Джон Гранлунд.
У Швеції наголошують, що ця перевірка є частиною ширших заходів із протидії російській військовій та гібридній діяльності в акваторії Європейського Союзу.
Рейд також відображає посилення контролю за дотриманням санкційного режиму та безпекою морських шляхів.