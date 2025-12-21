Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський: рф за тиждень випустила по Україні понад 1300 дронів

21 грудня 2025, 15:29
Зеленський: рф за тиждень випустила по Україні понад 1300 дронів
Фото: УНН
Також армія рф застосувала майже 1200 керованих авіабомб і дев’ять ракет різних типів.

Протягом минулого тижня країна-агресор Росія здійснила масовані атаки по Україні, застосувавши близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та дев’ять ракет різних типів. Найбільше від обстрілів постраждала Одеська область.

Про це Президент України Володимир Зеленський написав на Facebook-сторінці

"За цей тиждень росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та дев’ять ракет різних типів по Україні. Особливо постраждала Одещина та південь нашої держави. Наші служби продовжують роботу, щоб якнайшвидше повернути нормальне життя в регіони", – наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна на всіх рівнях протидіє російському терору. Зокрема, цього тижня було ухвалене важливе рішення щодо фінансових безпекових гарантій – Європейська рада схвалила надання €90 млрд Україні на 2026–2027 роки. Також були оголошені значні пакети допомоги від Норвегії та Японії, а з Португалією досягнуто домовленостей про співвиробництво морських дронів.

"Продовжують працювати переговорні команди України та США над шляхами завершення цієї війни достойним миром. Так само ефективно діють наші далекобійні санкції проти рф. Агресор має розуміти: війна не приносить дивідендів і завжди повертається туди, звідки вона прийшла", – підкреслив Президент.

 

Росіявійна

