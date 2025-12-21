Боротьба України з "тіньовим флотом" рф виходить на глобальний рівень – Forbes

Україна розширює удари по "тіньовому флоту" рф у Середземному та Чорному морях, прагнучи перекрити нафтові доходи, які фінансують війну москви.

Україна розширює морську кампанію проти російського "тіньового флоту", який обходить санкції та забезпечує нафтові доходи, що фінансують війну росії проти України.

Про це йдеться в матеріалі видання Forbes.

Українські військові завдали удару по російському нафтовому танкеру в Середземному морі, що свідчить про перехід від символічних акцій до системного тиску на морську інфраструктуру москви.

За оцінками Центру стратегічних та міжнародних досліджень, "тіньовий флот" РФ перевозить близько 3,7 млн барелів нафти на день, що становить приблизно 65% морського експорту нафти і приносить Кремлю 87–100 млрд доларів на рік.

Експерт Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки Яніс Клуге зазначає, що атаки на танкери можуть перекрити ключові маршрути експорту та суттєво вплинути на доходи росії. У 2025 році Україна зосередилася на ударах по російських нафтопереробних заводах, а потім – на експортній інфраструктурі, зокрема нафтових терміналах у портах, таких як Новоросійськ.

"Українські морські дрони фактично ввели часткову блокаду Чорноморського флоту рф. москва змушена супроводжувати свій тіньовий флот військовими кораблями, піддаючи їх ризику атак дронів", – зазначають журналісти.

Старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Самуель Бендетт додає, що РФ прагне тримати українські безпілотники якомога далі від узбережжя, тоді як українські дрони отримують більшу дальність дії та нові технології, включно з FPV-дронами для перехоплення російських апаратів.

Україна продемонструвала здатність розширювати поле бою, поєднуючи операції на поверхні, під водою та з використанням безпілотників дальньої дії. Це змушує росію захищати комерційне судноплавство далеко за межами Чорного моря, що створює додаткове навантаження на її військові сили.

Експерти припускають, що Київ може застосувати подібні методи й на інших театрах військових дій, включаючи Балтику та Арктику, адаптуючи досвід кампанії хуситів у Червоному морі.

"москва змушена розширювати захист своєї морської торгівлі на все більшу кількість театрів військових дій", – підсумовує видання.