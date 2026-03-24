Україна працює над блокуванням російського тіньового флоту

24 березня 2026, 20:53
Фото: Міноборони
Близько 1500 танкерів дозволяють рф продавати нафту в обхід санкцій.
Україна працює над блокуванням тіньового флоту росії, який дозволяє рф продовжувати війну та обходити санкції.
 
Про це повідомили в Міноборони України.
 
Близько 1500 танкерів нині становлять російський тіньовий флот, який дозволяє окупантам продавати нафту в обхід санкцій.
 
"Перекриття цього каналу є одним із пріоритетів Плану війни України" - , повідомили в Міноборони. 
 
Понад 610 танкерів тіньового флоту вже перебувають під санкціями.
 
Як заявили в Міноборони, доходи від продажу нафти через "тіньові" схеми, за різними оцінками, можуть формувати до 35-40% федерального бюджету рф. Ці кошти йдуть на закупівлю, наприклад, чипів для ракет "Калібр", виробництво дронів типу "Шахед", "Герань", якими росія бʼє по Україні, а також на виплати контрактів солдатам. 
