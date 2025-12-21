Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Кіпр зробить підтримку України пріоритетом свого головування в Раді ЄС

21 грудня 2025, 17:13
Фото: AFP
Головування країни розпочнеться 1 січня 2026 року.

Кіпр пообіцяв зосередити своє головування в Раді Європейського Союзу на підтримці України та зміцненні європейської безпеки. 

Про це заявив президент країни Нікос Христодулідіс, презентуючи пріоритети кіпрського головування, яке розпочнеться 1 січня 2026 року.

За словами кіпрського лідера, повномасштабне вторгнення Росії в Україну наочно продемонструвало необхідність посилення європейської архітектури безпеки, оборонної готовності ЄС та його здатності захищати власних громадян і інтереси.

"Протягом наступних шести місяців підтримка України залишатиметься пріоритетом кіпрського головування. Ми, як Республіка Кіпр, добре розуміємо, що означає вторгнення, окупація та порушення основоположних принципів і прав", – наголосив Христодулідіс.

Він також пообіцяв, що Кіпр сприятиме швидкому впровадженню “білої книги” про майбутнє європейської оборони, а також супровідної дорожньої карти з досягнення оборонної готовності ЄС до 2030 року.

"Ми будемо діяти з реалізмом і амбіціями. Ми переконані, що Європа може й повинна дати відповідь на виклики нашого часу", – заявив президент Кіпру.

Головування в Раді ЄС здійснюється на ротаційній основі: кожна держава-член очолює Раду протягом шести місяців. 

Кіпр змінить Данію на цій посаді з 1 січня 2026 року та відповідатиме за організацію засідань, формування порядку денного і координацію переговорів між країнами ЄС (за винятком Ради із закордонних справ).

 
Кіпрпідтримка України

