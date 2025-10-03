Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер

Американський письменник та системний аналітик Ендрю Таннер розмірковує про роль вашингтонського зовнішньополітичного кола в успіхах та невдачах України у війні з росією. Розуміючи, як приймаються рішення та просуваються наративи цим колом у Вашингтоні, можна відповідно діяти та комунікувати потрібні Україні меседжі та потреби. І, на його думку, саме Залужний володіє мовою цього "болота".

Ключові елементи кінця довгої війни України за виживання починають складатися. Парадоксально, але найнеочікуванішим опонентом, з яким українцям доводиться мати справу, виявилося вашингтонське "болото".

Інерція воєнної машини кремля

Великі системи не зупиняються за одну ніч – вони мають інерцію. І москва все ще кидає резерви в м'ясорубку, навіть здобуваючи певні результати на відкритих полях південного Донбасу та ведучи важкі бої проти українського контрнаступу між Костянтинівкою та Покровськом. Це очікувано.

Ще один тиждень ворог здебільшого застряг на всіх фронтах, а резерви, що виходять на поле бою, розбиваються українськими атаками. Бойова машина орків все ще є тупим інструментом, здатним завдати великої шкоди, але вона загрузла в класичному цугцванзі: хоч наступай, хоч відступай – москві надто дорого коштує утримання будь-якої лінії, аби конфлікт можна було підтримувати безкінечно. Українські сили стикаються з власними проблемами, деякі старі, інші нові, але вони все ще приблизно вдесятеро ефективніші за ворога.

Ще гірше для режиму путіна те, що Україна продовжує руйнувати орківське нафтоперероблення, і дефіцит пального поза великими містами лише поглиблюється. Перший етап цього жорстокого процесу: цивільні у глибинці, включно з Кримом, залишаються на небезпечно низьких нормах пального, а подекуди взагалі без нього.

Потім настає дефіцит і нормування в більших містах. А тоді вибір між повним забезпеченням промисловості або фронту змусить ворога ще більше покладатися на імпровізовану логістику на фронті і десятки кілометрів у тилу.

Ефективність пропускної спроможності до точки зіткнення падатиме, причому деякі сектори виснажуватимуться швидше за інші, створюючи слабкі місця, які українські війська повинні бути готові використовувати. Саме це сталося у Франції в 1944 році – союзники унеможливили для німців підтримку цілісного фронту в Нормандії. Коли прорив почався, більшість німецьких з'єднань не могли нічого зробити, крім як відкотитися туди, де вони бодай якось рятувалися від інтенсивних повітряних ударів

Замініть повітряні сили на дрони й розтягніть часову шкалу на кілька років, і цей самий процес безжально підточує здатність москви утримувати окуповану Україну. Те, що Зеленський заявив світові про готовність прийняти навіть припинення вогню на поточних лініях, багато говорить про впевненість українців у майбутньому. Вони знають, що путін ніколи не скаже "так" на те, що стало б корисним перепочинком для його виснажених військ. Це означало б визнання поразки. Тож війна триває, орки знову погрожують спричинити аварію на ЗАЕС, бо бояться застосовувати справжню ядерну зброю, та й ефект від неї був би обмежений.

Неодмінний контрнаступ України

Насправді путіну цю війну слід було закінчити вже давно. Все має стати дуже потворним для московитів, і так, щойно путін знову вдарить по енергетичній інфраструктурі України, як він і зробить, бомбосховища знадобляться вже в москві. "Фламінго" уже в дорозі, а до кінця року, ймовірно, з'явиться щось гірше. Якщо Іран, попри роки санкцій, здатен будувати міжконтинентальні балістичні ракети, то здатен й колишній технологічний хаб Радянського Союзу.

На оперативному рівні контрнаступ України 2025 року тримає виважений темп, що натякає: восени та взимку українці планують серію коротких, різких, сфокусованих контратак. Вони можуть не зупинитися навіть навесні. Мета: дати прифронтовим містам перепочинок, а можливо, й більше, якщо час спрацює.

Чітка закономірність проявилася по всій Україні: успішні операції на землі відбуваються під прикриттям негоди; сторона, що краще здатна підвезти боєкомплект і підкріплення "малим групам" одразу після поліпшення погоди, бере гору. У дні, коли дрони не літають, брак у москви повноцінної бронетехніки, тоді як Україна безперервно отримує постачання від партнерів, загрожує оркам дуже неприємними наслідками. Хоч "дронова гра" москви поліпшується, особливо там, де діє "Рубікон", Україна нині має ефективну перевагу у ближніх зіткненнях, де дрони не можуть бути використані.

Саме у цьому, а не в ролі "особистого резерву Сирського", і полягає справжнє завдання нового роду штурмових військ. Штурмові полки й батальйони пробивають проломи на кілька кілометрів фронту орків, десантно-штурмові бригади заходять, аби розвинути кризу, потім лінійні бригади розгортаються, щоб закріпити логістику і відбити контратаки. Це ніколи не станеться всюди й одразу; натомість контрнаступи завжди відбуватимуться десь, і не лише локальні, а й продумані зондування, покликані виявляти вразливості, водночас завдаючи серйозних матеріальних втрат.

Якби українські сили були виснажені, європейські країни не фінансували б закупівлю зброї у США на суму в мільярд доларів щомісяця з єдиною метою – безкінечно підтримувати заморожений фронт. Саме цього прагне Китай, тому підтримка Пекіна москві залишається ретельно виваженою. Вашингтон теж завжди цього прагнув. Для деяких вічна війна вигідніша за перемогу.

Для тих із нас, хто майже 4 роки просував цей крок на всіх доступних майданчиках, новина про те, що Україна нарешті "скоро" отримає винищувачі Gripen, – справжня перемога. Так, це, мабуть, будуть не найновіші моделі, але це не важливо: здатність застосовувати ракети Meteor із дальністю 200 км за підтримки Saab AWACS і з використанням стандартних для НАТО каналів обміну даними – це зміна правил гри у війні за панування в прифронтовому небі. москва має лише кілька десятків таких літаків. Щороку падає більше, ніж москва може замінити.

Я також не можу розглядати певні риторичні кроки, зроблені останнім часом відомими українцями, інакше як підтвердження того, що кінцева мета вже справді близько. Зеленський прислухався до моїх непроханих порад, які я дав кілька тижнів тому, і фактично пообіцяв піти у відставку, щойно можна буде провести повоєнні вибори – на переобрання у цьому циклі не йтиме. Це добре лягає на те, що Залужний виходить на перший план за кордоном як колишній військовий пророк України і майбутній президент, адже йому дістанеться непросте завдання гарантувати права українських ветеранів, не перетворюючи країну на різновид м'якої військової диктатури.

Залужний і вашингтонська хмара самоомани

Я роками жорстко критикував Залужного, особливо його останні спроби завчасно переписати історію конфлікту на свою користь. Не маю сумніву, що чимало його союзників у вашингтонському "болоті" розраховують утримати його як ще одну ручну американську маріонетку, застряглу у вічній війні з параметрами, які диктують бюрократи у Вашингтоні. Однак, прочитавши повний текст його недавньої промови, уривки з якої раніше доходили лише до англомовної української преси, на яку покладаюся, я нарешті розумію, що він насправді робить для України.

Від самого початку українцям було складно донести реальність свого досвіду крізь хмару самооман, що крутиться довкола вашингтонського істеблішменту. У США всі безупинно грають в інформаційні війни, намагаючись зрушити медійні наративи на користь своєї партійної команди.

Україна зазнала такого ж ставлення з боку американських ЗМІ та політичних систем. Українські голоси мусили ретельно формулювати свою позицію на кожному кроці, щоб якомога довше відтягувати неминучий сезонний спад уваги американців. Українцям слід віддати належне за те, що вони зберегли нинішній рівень двопартійної підтримки у Вашингтоні.

Я критикував Залужного за те, що він повторював риторику, яку проштовхує вашингтонський істеблішмент. Але правда в тому, що він відіграв ключову роль у перекладі українського досвіду на мову, зрозумілу для політичних професіоналів НАТО, а сприйняття його як потенційно "слухняного партнера" у разі обрання президентом може бути для України надзвичайно корисним. Маючи змогу прочитати його повний виступ на DSEI-2025, я тепер значно краще розумію його позицію, навіть якщо мені не подобається необхідність підлаштовуватися під вподобання будь-якого культу. Незалежна оцінка рятує життя, протидіючи стадному мисленню.

Вашингтонський зовнішньополітичний клуб

Дивна естетика домінує в більшості міркувань у США про міжнародні справи, міжнародні відносини та воєнну науку. Я добре розумію, що це твердження порушує базове табу освічених американців не знецінювати чиюсь нібито дипломами підтверджену експертність.

Але саме так і корумпуються системи. Те, що чимало самопроголошених експертів роблять заяви у стилі "всім давно відомо" для преси, а потім це сприймається як доведений факт, — одна з помилок, яка вбиває "західну" думку. Вона значною мірою відчужилася від реального світу, перетворившись на дебатний клуб, покликаний вічно зберігати статус-кво.

Така динаміка дуже шкодить міжнародним та безпековим питанням. Від початку війни в Україні цілий загін фахівців при американських аналітичних центрах працював над виробництвом фальшивої реальності, часто відверто крадучи роботу OSINT-дослідників без жодного посилання.

То що ж мав робити хтось на місці Залужного, як не виступати перекладачем? Якщо іноземці вперто намагаються втиснути війну в Україні у певну ментальну рамку, щоб захистити свої кар'єри, то впродовж більшої частини війни позиція Києва вимагала, аби українські лідери підігравали. Щойно Зеленський відмовився грати за правилами, його покарали.

Від самого початку боротьба України була обмежена вимогою діяти певним чином. Українці мусили грати роль симпатичної жертви, як це визначили редактори та політичні пропагандисти з вашингтонської спільноти. Багато хто й досі вдає, що Україна була б безпорадною, якби не американські протитанкові ракети Javelin, і наполягає, що саме повне прийняття Україною доктрини НАТО є причиною того, що війна ще не закінчилася.

Кожен, хто знайомий з американською зовнішньою політикою і тим, як виготовляється ця отруєна ковбаса, чув про Blob. Це розгалужена мережа бюрократів, корпорацій і урядовців, якій вдалося побудувати цілу екосистему навколо основного принципу – збереження клубу за будь-яку ціну.

Окрім кінетичного наступу москви, найбільшим викликом для України протягом конфлікту було проходження крізь мінливі води, створені інтригами цього вашингтонського болота. Це не змова, а просто клуб, яким керує комітет, де порядок денний визначається популярними інформаційними бюлетенями. Якщо видатні члени клубу вирішують, що щось загрожує їхнім інтересам, вони здіймають стільки галасу, що система фіксується на цій проблемі. Привіт усім регуляторам ШІ, які не є явно антиконкурентними.

У світі Blob, коли хтось на кшталт того ідіота, який зараз керує Пентагоном, розводить балачки про "бойовий менталітет" чи що завгодно, він по суті імітує персонажа з телешоу, виступаючи для певної аудиторії. Жодної суті. Лише слова, що обслуговують певну естетику, підперту доларовими купюрами. Постмодерні праві хочуть уявляти, що їхні податки йдуть на "крутих мужиків", які всім "навалюють", і що жінки не можуть воювати. Їхні ліві візаві наполягають, щоб у тренуваннях не було жодного ризику травм. Усе це – лише привід проєктувати партійні страхи на всіх і вся.

московитські офіцери за останні три з гаком років дізналися, що естетика на полі бою не має значення. Чимало "орків-воїнів" нині добриво для соняшників на Донбасі, тому що їхні командири відмовляються вести справжню війну, натомість наполягаючи, що війна завжди підлаштується під їхні бажання. США програють наступну велику війну не через брак "бойового духу", а тому, що Збройні сили США перетворили на партійну іграшку.

Залужний присвятив свою кар'єру розбудовуючи мережу контактів у офіційних оборонних установах та медійних колах за кордоном, що дозволило йому створити дуже специфічний образ України для певних дуже впливових осіб. Ці члени Blob живуть у закритому світі, захищеному стінами жаргону та ровами аналітичних центрів, які працюють над створенням публічного іміджу американських оборонних справ, що відповідає їхнім вузьким інтересам. Маючи можливість достукатися до них, навіть якщо він спотворює історичні факти, Залужний служить Україні.

Те, що імперія москви є вічною і Україна буде змушена змиритися з втратою п'ятої частини своєї суверенної території, завжди вважалося само собою зрозумілим для Beltway Blob. Так їх навчили мислити, і їхній соціальний порядок вимагає, щоб ідею перемоги в Україні вигнали зі сфери "правильних" міркувань.

Члени цієї спільноти свідомо прагнули бачити поразку України з 2023 року, коли запланована комітетом і схвалена НАТО контрнаступальна операція не змогла миттєво розгромити орків на шляху до Мелітополя. Місяці роздмухування впливу невеликої кількості сучасного обладнання зробили реальний потенціал будь-якої контрнаступальної операції на той момент схожим на поразку.

Реальна причина провалу контрнаступу 2023 року

Твердження Залужного, що в 2023 році контрнаступ провалився через витік інформації про план і заповнення неба дронами, є чистою поетичною вигадкою. За його власними словами, це було реаліті-шоу, будь-хто готовий поритися у відкритих джерелах може сказати, що дрони не були вирішальним фактором у 2023-му. Вирішальним став паршивий план, який дав оркам рівно ту оборонну ситуацію, до якої вони готувалися і яку наштампували у Пентагоні. Вирішальним став поганий план, який дав оркам саме той сценарій оборони, який вони очікували від Пентагону. Саме тому Україна не дотримувалася цього плану, що поставило Залужного в дуже скрутне становище, поки Сирський, який замінив його, не дав їм нову ціль.

Прикидатися, ніби раптом у 2023 році дрони зробили класичну маневрову загальновійськову війну неможливою, просто смішно. Обидві сторони інтенсивно використовували дрони з першого дня: українці були змушені імпровізувати з любителями, орки в основному використовували їх для спостереження. Щойно розвідувальний дрон орків бачив рух чи скупчення українців, одразу йшов артвогонь. Протидія дронам була відомою проблемою

Точно така ж ситуація, з якою українці зіштовхнулися південніше Оріхова в 2023-му, була попередньо "програна" на північному березі Дніпра в Херсоні попереднього літа. Херсонський контрнаступ України наприкінці 2022 року був майже на межі провалу, бо план був очевидний, а Москва закопала елітні сили. Українці розуміли ризики і хотіли вдарити по Мелітополю того літа. Пентагон наполягав, що вони недостатньо сильні, попри те, що найкращі московські війська сиділи по той бік Дніпра.

Через шість місяців, після того як Москва встигла наростити резерви і закріпитися, Пентагон різко змінив курс і наполіг, аби українці негайно виконали план, який був обраний попереднього літа, замість того, щоб чекати. Це, бої за Бахмут і те, що Україна знову вдарила і на півдні, і на сході, замість зосередження на одній осі, нині вважаються "науковими" поясненнями провалу 2023 року. Дуже зручно, що безглузда відмова діяти швидко й достатньо інтенсивно, аби належно оснастити українські сили, великою мірою звільнив Blob від належного критичного аналізу.

У закордонній пресі знадобилося пояснення провалу нібито магічної сучасної техніки НАТО. Сьогодні легко забути, як перші шість місяців 2023-го були наповнені сміливими твердженнями, що орки розтануть при першому ж погляді ні Bradley чи Leopard з екіпажем, підготовленим за натовськими стандартами. Як тільки кілька таких машин показали спаленими на кадрах з дронів – зазвичай їх підбивали вертольоти протитанковими ракетами, а не дрони, – багато знаних аналітиків виглядали так само погано, як і тоді, коли вони цілком помилилися щодо падіння Києва за кілька днів.

З точки зору України, пояснення, що дрони самі по собі змінюють характер війни, – настільки ж привабливий наратив, як і цілком хибне твердження, ніби німці 1940 року перемогли чисельно й технологічно переважаючі французькі та британські сили, бо вигадали магічну нову доктрину під назвою "бліцкриг". Наче проведення швидкорухомого угруповання крізь слабке місце в лінії ворога для оточення флангу не було класичною тактикою протягом багатьох поколінь!

Після 2023 року колективний розрахунок Blob полягав у тому, що для них найкраще, якщо війна триватиме безкінечно, Москва виснажувала силу, виставляючи Пекін у поганому світлі. Європа нестиме основний тягар, а витівки Трампа дадуть зручне прикриття тим, хто його зневажає, щоб вбити двох зайців одним пострілом. Припускалося, що Європа буде настільки залежна від американської промисловості, що компанії США отримають неймовірні прибутки.

До початку 2024 року, коли блокування американської допомоги Україні довело, що вона також стане об'єктом партійних ігор у Вашингтоні, Зеленському було необхідно залишити Залужного на посаді як важливого посередника у відносинах з Blob, людину, здатну переконати їх, що Україна їхній слухняний дружбан. Та вже на початку минулого року йому краще було виїхати за кордон, будуючи свою політичну кар'єру навколо ролі українського військового візіонера, який володіє мовою Blob.

Що ж, нехай має більше впливу. Але людям варто пам’ятати, до кого він зазвичай звертається, коли пише чи виступає для іноземної аудиторії.

Звісно, багато слів, але необхідно було детально розібрати, як насправді працює ця викривлена система, з якою змушені миритися українці та інші союзники США. Світ останніми роками спостерігає ніщо інше, як гіркий фінал американської ілюзії "особливості". Ця естетична теза приймається обома партіями й відповідальна за безліч катастроф.

Слова в цій країні нічого не варті, як і чиїсь життя. На щастя, США мають вийти на інший бік петлі або розпастися, або реформуватися приблизно за десятиліття. До того часу насолоджуйтесь феєрверками, світе.

Щодо бойових дій в Україні, повільна, але неухильна ескалація контрнаступу 2025 року триває. Цікаво, що погіршення погоди насправді має радше полегшити українські контрнаступи, ніж завадити їм.

Джерело