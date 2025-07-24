Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер розглядає геополітичні зміни в світі, розділивши його на три океанічні басейни Атлантичний, Індо-Середземноморський та Тихий. Адже торгівля процвітає за рахунок морських шляхів. Він пояснює нинішні конфліктні зони та майбутні протистояння інтересами великих гравців в доступі та контролі над цими басейнами.

Конфліктні зони світу найкраще розглядати через призму морської географії, оскільки існує три природні геополітичні регіони світового океану: Тихий океан, Атлантичний океан та Індо-Середземноморський регіон.

Торгівля є серцем світової влади. Сьогоднішні зусилля Вашингтона, спрямовані на підрив світової торговельної системи, яка зробила США сильною країною, є прямим наслідком зниження конкурентоспроможності Америки на міжнародних ринках через відсутність сприятливого політичного регулювання в країнах-партнерах. Звідси і постійні погрози Трампа всім: або ви проводите внутрішню політику, яка подобається Америці, або вас обкладуть митами.

А торгівля найкраще проходить по воді, якщо мова йде про великі відстані. Морські вузькі місця є стрижнем, навколо якого обертається геостратегія для всіх, крім країн, що не мають виходу до моря, – і навіть вони відчувають вплив морських питань. Під час нападу на Україну в 2022 році орки доклали чимало зусиль, намагаючись захопити Одесу, незважаючи на те, що для цього їм довелося перетнути кілька широких річок, щоб дістатися туди з окупованого Криму. Це був один з найбільш безрозсудних кроків орків, але намір відрізати від Чорного моря все, що в Україні залишилося неушкодженим, був очевидним.

Безпечний доступ до океану вже давно є одержимістю росіян, що має фундаментальне значення для геостратегії Москви. Це головна причина, чому в кінці XIX століття Британська імперія дуже переймалася тим, що Москва може захопити Персію або навіть частину Індії. Велика гра також ніколи не припинялася: участь США в Афганістані, окрім ліквідації Аль-Каїди, завжди була безпосередньо пов'язана з бажанням зберегти бази в Центральній Азії, здатні стримувати амбіції Москви та Пекіна. Альянс Китаю з Пакистаном – це ще одна глава в цій же сазі.

Сьогодні і Москва, і Пекін, а також Тегеран і Пхеньян залежать від морського доступу для перевезення товарів. Китайська ініціатива "Пояс і шлях", яка має на меті поліпшити логістику в Євразії, є в значній мірі захистом від загрози, яку становить перевага ВМС США. Хоча я дуже критично ставлюся до американської системи безпеки, якщо є одна сфера, де американське домінування залишається реальним, а не рекламним трюком, то це море. Китай знає, що все, що він перевозить через Індо-Середземноморський регіон, вразливе до перехоплення, і навіть якщо наземні сполучення не настільки ефективні, як морські, вони кращі за ніщо. Їх наявність може навіть стримати спроби заважати китайському судноплавству завдяки тому, що повне припинення торгівлі неможливе.

Морські питання, природно, мають широкий спектр – військово-морські системи є одними з найскладніших у військовій справі, оскільки вони постійно борються з тиранією відстані. Тихий океан, Атлантичний океан та Індо-Середземноморський регіон – це абсолютно різні театри військових дій, кожен із яких має свої особливості та проблеми, пов'язані з кліматом і небезпеками, а також тому, що кожен із них є дуже великим. Усі три також обмежені чіткими вузькими місцями, які діють як потужні буфери, що перешкоджають вторгненню непідготовлених сторонніх осіб.

Атлантика. Геополітично активна частина Атлантичного морського регіону охоплює всю Північну Америку на схід від Скелястих гір і Європу на північ від Альп, закінчуючись Уральськими горами в Полярному колі. Москва є її частиною, і історично культурний центр імперії завжди дивився на Балтійське море – звідси і будівництво Санкт-Петербурга. Для московитів експансія імперії на південь була наслідком того, що вони не були достатньо сильними, щоб просунутися через Балтійське море або вглиб Європи. Чорноморське узбережжя було імперською власністю, завойованою у війнах, а не невід'ємною частиною Московії з будь-яких раціональних міркувань.

Окрім українських ударів дронів по московській частині кожні кілька ночей і постійного нарощування військової сили вздовж кордону НАТО і Москви, атлантична частина світу залишається місцем інтенсивної конкуренції, яка не досягає порогу активної війни. Шпигунство, а з боку Москви саботаж, є інструментами, поряд з економічними та військовими кроками.

І Москва, і Вашингтон стикаються з дедалі більш об'єднаною Європою, яка бачить своє майбутнє окремо від обох. Більшість європейських лідерів використовують відповідну риторику і виділяють кошти на її підтримку, маючи повну підтримку своїх громад.

путін, здається, вірить, що зрештою європейська воля до боротьби неминуче ослабне, але він помиляється. Наразі європейську безпекову політику визначають нові східні члени, які до глибини душі відчувають загрозу з боку Москви, оскільки були колонізовані, коли решта світу святкувала перемогу над нацистами. Зі смертю трансатлантичного альянсу, який існував десятиліттями, мовчазна угода про те, що всі члени будуть дотримуватися певних обмежень у фіскальній політиці, також втратила чинність.

Оскільки США втрачають свою давню позицію найбезпечнішого місця для вкладення грошей, інвестори раптом змушені ширше розглядати свої варіанти. Згодом це неминуче призведе до поступового відтоку капіталу з США, і фондовий ринок далеко не є найважливішим показником у цьому відношенні. Систематичне перебалансування вже відбувається, повільно, оскільки ніхто не хоче паніки, але темпи тільки прискоряться, коли на глобальному економічному фронті трапиться наступна неприємність, ймовірно, наприкінці цього року або на початку наступного. На глобальних ринках почнеться ланцюгова реакція, і чим більше Трамп атакує давню і абсолютно необхідну незалежність Федерального резервного банку, тим швидше впаде доміно.

Все вказує на те, що європейські державні витрати на безпеку суттєво зростуть, що матиме прямо протилежний ефект від того, чого прагне Вашингтон. Короткострокове мислення змушує команду Трампа зосередитися на мільярдах, які європейці заплатять за зброю, що буде поставлена в Україну американськими виробниками. Це тимчасовий бонус, який змусить європейців ще більш рішуче прагнути автономії у питаннях зовнішньої політики. Вони мають резервні потужності для швидкого нарощування виробництва завдяки тому, що кожна країна підтримує невелику оборонну промисловість – є незадіяні потужності, які можна розкрити, як тільки буде запроваджено жорстку раціоналізацію, що фактично принесе користь компаніям, які більше не муситимуть робити все самостійно і зможуть зосередитися на тому, що вони роблять краще за конкурентів.

До моменту закінчення останнього конституційного терміну Трампа в 2029 році, Європа стане найпотужнішим конкурентом США на світовому ринку озброєнь, поєднуючи європейські державні інвестиції з українським ноу-хау.

Трамп і путін змовилися, щоб поставити Європу в таке становище, де популярні та раціональні політичні рішення збігаються. Дуже шкода, що трильйони доларів доводиться витрачати на війну, коли в світі є стільки інших проблем, які потрібно вирішувати, але маємо, що маємо. Багато вироблених активів можна використовувати в менш жорстоких цілях, якщо не витрачати їх на війну – багато військового спорядження також корисне під час стихійних лих. Дрони можуть врятувати багато життів.

путін потрапив у пастку своєї приреченої війни, він став васалом у очах Пекіна, що, мабуть, його дратує. Але його ворог-друг Америка не в кращому становищі. Команда Трампа докладає останні зусилля, щоб перетворити США на клієнтистську клептократію в стилі Близького Сходу.

У США різні форми клієнтизму вкоренилися в різних місцях протягом історії, зазвичай як функція двопартійної системи, що відповідала регіональним культурним відмінностям. Як Старий Південь, так і Північний Схід були глибоко корумпованими за сучасними стандартами, те, що кожен з них називав демократією, було лише слабким віддзеркаленням цього поняття, оскільки більшість населення не мала права голосу. Такі міста, як Нью-Йорк і Чикаго, були відомі своїми політичними машинами, які забезпечували голоси для тих, кого вирішили обрати впливові особи в задимлених кабінетах.

Доля всього Атлантичного регіону, після грубої помилки у вигляді надмірної реакції на заворушення в Капітолії на початку 2021 року, значною мірою визначається триваючим партійним самознищенням післявоєнної Америки. Побоюючись, що участь США у великій війні вплине на його шанси на переобрання, а отже, і на демократію, Байден не зробив того, що було необхідно, щоб стримати напад путіна на Україну в 2022 році.

Бажаючи зберегти підтримку пропутінського крила своєї коаліції, схильного до конспірології, щоб бути обраним і прийняти законодавство, Трамп намагався кинути Україну під автобус. Єдине, що завадило їм повністю зрадити українців, – це широка і, як правило, двопартійна підтримка зупинки путіна. Американські ЗМІ активно витіснили Україну з перших шпальт і контролювали наративи про боротьбу України, навмисно намагаючись зберегти зникаючу ілюзію, що Америка керує світом.

Незважаючи на громадську думку, американські лідери в основному все ще підтримують Україну, перш за все тому, що в іншому випадку це призвело б до негайного розриву відносин між Брюсселем і Вашингтоном. Мрія Вашингтона про створення єдиного фронту проти Китаю назавжди зникла б. Навіть якщо лідери інших країн розуміють, що час Америки минув, вони поки що змушені вдавати, що це не так. Коли вони більше не відчуватимуть такої потреби, Вашингтону слід бути обережним.

Індо-Середземноморський регіон. Оточений протоками Гібралтар і Малакка та внутрішньо розділений протоками Ормуз, Нільським шляхом і Дарданеллами, північна частина Індійського океану та східна частина Середземного моря були місцем інтенсивної геополітичної конкуренції з часів виникнення перших міст. Сучасне європейське суспільство є гібридом трьох різних хвиль міграції на субконтинент, що завершилися до появи першого міста в Месопотамії.

Сучасна Україна була одним із перших місць, де вони зустрілися: отже, Україна є справжнім серцем усього, що можна назвати європейською цивілізацією, на відміну від Стародавньої Греції чи Риму. Стародавня Україна існувала раніше за обидві ці цивілізації і ввібрала в себе грецьких колоністів, які прибули через Чорне море.

Ймовірно, це пов'язано з тим, що цей регіон є перехрестям, яке з'єднує Атлантичний і Тихоокеанський басейни, і тому протягом багатьох поколінь він був роздираний конфліктами. Кліматичні фактори також відіграють свою роль – дуга від Іспанії до Індії характеризується дуже мінливими кліматичними умовами, які помітно і швидко змінюються протягом лише декількох років, навіть без глобальних факторів впливу, таких як забруднення вуглецем. У сприятливі часи населення швидко зростає, а з настанням посухи люди мігрують в інші місця.

Індо-Середземноморський регіон є джерелом мігрантів, а також місцем призначення, залежно від епохи. Скандинавські торговці та воїни, які пересувалися між своєю батьківщиною та Візантією, на території сучасної Туреччини, відіграли важливу роль у створенні коренів того, що стало сучасною Україною після періоду стійких помірних кліматичних умов, які спричинили бурхливе зростання населення на землях шведів, данців та норвежців.

Сьогодні цей регіон залишається осередком конфлікту через відносну велику кількість дефіцитних ресурсів. Нафта, рідкісноземельні елементи та орні землі залишаються необхідними для підтримки глобальної економіки, і всі три ресурси в значній кількості знаходяться в Індо-Середземноморському регіоні. Торгівля залежить від доступу до необхідних ресурсів, і Брюссель, Вашингтон, Москва та Пекін всі залучені до цього процесу.

Війна в Україні значною мірою пов'язана із збереженням прямого доступу Москви до Індо-Середземноморського регіону: контроль Туреччини над Дарданеллами завжди є предметом занепокоєння, але втручання Стамбула в цивільне судноплавство може роздратувати багатьох впливових сусідів, а довге узбережжя Туреччини вразливе до атак у разі війни. Туреччина агресивна, але не божевільна. Доки московські судна можуть виходити з портів Чорного моря і виходити у світовий океан, Москва задоволена. Те, що Крим набагато вразливіший до визволення, ніж вважається загальноприйнятою думкою, є тим, що не дає путіну спати вночі. Втрата Криму означає, що Україна диктує умови проходження з Ростова-на-Дону через Керченську протоку, а це зараз найважливіший порт Москви в цьому регіоні.

Україна залишається для Європи як важливим захистом від сходу, так і воротами до нього. Ще одним кошмаром путіна є те, що Кавказький регіон може вислизнути з-під його контролю, що стане набагато більшою проблемою, якщо Крим буде втрачено. Якщо колись буде створено сухопутний коридор до Європи, що оминає контроль Москви, це зміцнить зв'язки між Пекіном і Брюсселем, що назавжди залишить Москву осторонь. Ось чому я вважаю, що природний східний кордон України пролягає вздовж Волги, а Казахстан трохи розшириться на захід.

Історично правильний набір кордонів для Далекого Сходу Європи. Україна розширюється, а Волгоград стає спільним містом, райони якого управляються Україною, Казахстаном, Кавказом і Поволжям. У довгостроковій перспективі всі будуть щасливіші.

Геостратегічні міркування є причиною того, що Москва так зацікавлена в Південно-Західній Азії, підтримуючи режими, які вона буде захищати лише від внутрішніх загроз, а не від атак Ізраїлю чи Вашингтона. Якщо якась сила коли-небудь стане домінуючою в більшій частині ісламського світу, південний кордон Москви буде вразливим. Навмисна спроба Москви виснажити населення в регіонах з великою кількістю мусульман, відправляючи всіх чоловіків, здатних ходити, на смерть в Україну, ймовірно, матиме наслідки, яких путін волів би уникнути, оскільки вони поєднуються з тривалим релігійним невдоволенням систематичним домінуванням російської православної церкви.

Звідси постійний інтерес Москви до Ірану, який активно готується до наступного раунду воєнних дій з Ізраїлем і США. Те, що Вашингтон і Тель-Авів продовжують наполягати на тому, що іранська ядерна програма була знищена, є достатнім доказом того, що вони брешуть. Звісно, було завдано значної шкоди, але зараз з'ясовується, що під Ісфаганом і Натанзом є неушкоджені об'єкти, які неможливо уразити навіть за допомогою бункерних бомб. А США вже використали весь свій арсенал таких бомб.

Отже, здатність Ірану створити бомбу обмежується лише тим, скільки урану він може таємно збагатити, отримавши доступ до розрізнених запасів або до того, що можна дістати через невеликі тунелі, про які ЦРУ і Моссад не знають. Іран все ще має близько половини свого арсеналу балістичних ракет, що є достатньою вогневою потужністю, щоб завдати значної шкоди американським військам, розкиданим по Іраку, Сирії та країнах Перської затоки. Трамп, здається, побоювався більшої війни перед проміжними виборами, оскільки він настільки нерозумний, що вірить, що його партія не програє, як це зазвичай буває з партіями чинних президентів.

Цього, мабуть, достатньо, щоб стримати його найгірші інстинкти як щодо України, так і щодо Ірану, у випадку останнього – утримати його від більш масштабного удару, який неминуче викликав би криваву і тривалу реакцію Ірану. До листопада 2026 року Трамп перебуває на повідку, визначеному тим, що, на думку його політичної команди, найменше зашкодить явці виборців. Останній демократичний контроль – після цього Трамп буде робити і говорити все, щоб привернути увагу всіх до видовища своєї наступності. Він може навіть розпочати війну з Китаєм і спробувати використати це як привід для оголошення якогось надзвичайного стану, щоб втрутитися у виборчий процес. Більше немає правил, тому що кожен прихильник вважає, що Конституція говорить те, що він хоче.

За межами Ірану Близький Схід залишається пороховою бочкою. Політика Ізраїлю в Газі настільки відверто злочинна, що будь-хто, хто на даний момент підтримує або виправдовує Ізраїль, є співучасником його дій, і це головна причина, чому їхній дорогоцінний Захід сприймається як жарт. Міжнародне право та права людини в їхньому нинішньому вигляді очевидно стали інструментами для придушення будь-кого, кого певні коментатори вирішили, що він їх порушив. Діти в Газі помирають від голоду, і, незважаючи на все, могутня армія Ізраїлю все ще не може звільнити останніх заручників.

Цього тижня Ізраїль знову бомбив Сирію, очевидно, тому що Нетаньягу хоче виглядати захисником друзів у всьому світі. На півдні Сирії спалахнуло жахливе насильство, коли друзькі та бедуїнські арабські ополченці вступили в сутичку з незрозумілих причин, а урядові війська, ймовірно, приєдналися до останніх, що спонукало Нетаньягу скинути кілька бомб на Дамаск. Втручання Ізраїлю, очевидно, відбулося саме тоді, коли США та новий уряд Сирії домовилися про угоду, яка мала відновити мир шляхом залучення надійних урядових сил між двома сторонами. На щастя, угода, очевидно, залишилася в силі, незважаючи на протести Ізраїлю. Поки що.

Втручання всіх сторін у Сирії негативно впливає на зусилля з збереження цілісності країни. Розпад на дрібні квазіетнічні держави є цілком імовірним, і, можливо, саме цього прагне Ізраїль. З іншого боку, США, здається, прагнуть зберегти цілісність Сирії після десятиліття боротьби з відродженням залишків Ісламської держави. Дивно, але в цьому питанні Вашингтон, як не дивно, в основному на правильній стороні, хоча виведення американських військ із Сирії та Іраку залишається нагальним пріоритетом. Якщо США дійсно зосередяться виключно на Тихому та Атлантичному океанах і залишать Індо-Середземноморський регіон у спокої, світ стане кращим.

Принаймні Індія та Пакистан все ще задоволені тим, що обмінюються заявами про те, що кожна з них розгромила сили іншої в останній сутичці, не відчуваючи потреби демонструвати свою силу через подальші інциденти. Час їхніх сутичок зазвичай пов'язаний з частотою терористичних атак, тож, якщо пощастить, кілька років без чергової справді жахливої атаки завадять Індії та Пакистану намагатися перевершити московитів. Багато що може залежати від внутрішньополітичних проблем – якщо Моді потрібно відволікти увагу, він точно з тих, хто кине кілька бомб і оголосить перемогу. Власне, я думаю, що Трамп навчився цього у нього. У цього чувака немає нічого оригінального.

США вивели авіаносець "Вінсон" з Близького Сходу, залишивши старий "Німіц" біля Ірану, а новий "Форд" знову плаває по Середземному морю, щоб займатися справами Індо-Середземноморського регіону. З огляду на те, що кілька тижнів тому хусити потопили корабель біля берегів Ємену, чергова серія ударів США здається цілком імовірною. Але якщо Трамп дійсно хоче виглядати таким же жорстким, як Рейган, він може переконати Туреччину дозволити "Форду" на кілька тижнів увійти в Чорне море. Можна лише уявити, яку корисну інформацію могла б отримати авіаносна група, плаваючи біля Криму, поки українці роблять свою справу. Істерія в Кремлі була б безцінною. Якщо хтось із адміністрації Трампа випадково читає це, будь ласка, нехай хтось викладе цю пропозицію. Орки-ультранаціоналісти, які обслуговують старих радянських людей, що вживають горілку з самого ранку, можуть просто отримати колективний інсульт.

Тихий океан. Визначити морський регіон Тихого океану легко – це найбільший регіон, обмежений протоками через Індонезію і повз Австралію до Індійського океану на заході, Беринговою протокою на півночі та Панамським каналом і краєм Південної Америки на півдні. У глобальному геополітичному контексті це новачок, західна половина Північної та Південної Америки, яка не мала постійного контакту з Азією до європейської колонізації.

Щодо Східної Азії, то справді, протягом тисячоліть все політичне в широкому сенсі оберталося навколо Китаю. Полінезійці мали свою власну культурну систему, визначену розкиданими островами, на яких оселилися їхні предки, і вона, здебільшого, збереглася, незважаючи на прихід європейців. Але знадобилася епоха європейського імперіалізму, щоб повністю втягнути Східну Азію у світову систему.

Сьогодні Китай залишається центром Тихоокеанського регіону завдяки чисельності свого населення. Однак Північна і Південна Америка, а також тихоокеанські демократії, такі як Японія, Південна Корея, Австралія і Нова Зеландія, утворюють окремий геостратегічний полюс, глибоко інтегрований у багатьох вимірах і спільно стурбований зростанням китайської могутності.

Хоча Австралія технічно може розглядатися як частина Індо-Середземноморського регіону, її південне розташування в обох театрах військових дій та глибокі зв'язки зі США з часів Другої світової війни означають, що більшість операцій Австралії зосереджені на Тихому океані. Хоча Австралія та Нова Зеландія здебільшого залишаються стратегічним тилом Західного Тихоокеанського регіону, австралійські війська, безумовно, можуть вести віддалено активні бойові дії, але сама країна знаходиться занадто далеко від Китаю, щоб бути основною ціллю.

Однак австралійці не ставляться до своєї безпеки легковажно і цього місяця проводять великі навчання, в яких бере участь американський авіаносець USS George Washington, що базується в Японії, який, як не дивно, плаває разом з HMS Prince of Wales. Я б волів, щоб навчання проводилися в Японському морі, але, мабуть, австралійське місто Дарвін радіє, що його населення майже подвоїлося завдяки іноземним морякам, які вийшли у відпустку.

А Королівський флот, як повідомляється, планує поїздку на північ, тож, можливо, хтось у Лондоні набереться мужності, щоб потурбувати північнокорейські кораблі, які перевозять боєприпаси до Владивостока.

Тихий океан зараз перебуває в стані затишшя перед бурею. Кожен сигнал, який останнім часом надсилає Вашингтон, є запрошенням до Пекіна, щоб зробити крок до закінчення терміну повноважень Трампа. Деякі геніальні уми можуть навіть подумати, що змусивши китайців бути агресивними, США будуть виглядати менш смішними на їхньому тлі. Але це веде до трагедії.

Жалюгідна нездатність вашингтонських чиновників зрозуміти будь-що на захід від Міссісіпі очевидна у вибірковому використанні командою Трампа федеральних ресурсів для переслідування нелегальних іммігрантів у бізнесі в Каліфорнії, на відміну, скажімо, від Флориди чи Техасу. Послання, яке надсилається, є чітким і стосується найбільшого табу, яке висить над американським дискурсом останніми днями: федеральний уряд більше не поважає права штатів, які належать до неправильної партійної команди. Якщо ваш штат випадково став політичним мішенню для людей, які ніколи там не жили, то вам не пощастило.

Орегон і Вашингтон повинні об'єднатися в Каскадський фронт, щоб підтримати Каліфорнію. Настане наша черга з вибірковим федеральним виконанням політики. І це завжди бентежить затятих прихильників республіканців, коли вони дізнаються, що на Тихоокеанському узбережжі є й інші, не менш ліберальні штати.

Те, що демократи сподіваються одного дня відплатити Алабамі, Кентуккі, Техасу та Флориді тією ж монетою, не є виправданням для продовження самогубних партійних ігор. Америка поринає у чистий клієнтизм – карати всіх, хто пов'язаний з іншою командою, щоб крихти, кинуті своїм, виглядали ще більш вигідними. Більша частина всіх активів викачується, перш ніж система руйнується сама собою, як у СРСР. Єдиний вихід – структурна реформа за будь-яку ціну.

Заключні коментарі. Атлантика, Тихий океан чи Індо-Середземноморський регіон – діють ті самі чинники. Коли впливові агенти усвідомлюють, що світ змінився і старі правила відповідальності більше не діють, їхня поведінка також змінюється. Цей процес є соціальним еквівалентом того, що, здається, відбувається під час землетрусу: під величезним тиском кілька скель руйнуються, раптово переносячи навантаження на сусідні, які також руйнуються. Якщо ніщо не зупинить ланцюгову реакцію, тисячі кілометрів землі можуть відчути неприємний поштовх. Геополітичний землетрус вже розпочався, і нема надії, що поштовхи вщухнуть до кінця десятиліття. До того часу будуть побудовані і, ймовірно, розгорнуті мільйони дронів, що стане війною чисельності, якої історія ще не бачила. До її закінчення ті, хто виживе, стануть майстрами дистанційного керування та машинного інтелекту, якщо не більше.

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