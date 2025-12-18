Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен

Відомий історик і дослідник війни Філліпс О'Брайен переконаний, що нинішня політика США щодо України є безпрецедентною зрадою демократичних цінностей. На відміну від Ялтинської конференції, де Рузвельт діяв у жорстких обставинах і без реальних важелів впливу на Сталіна, адміністрація Трампа свідомо посилює позиції диктатури путіна, маючи всі можливості для підтримки України. Це не вимушений компроміс, а добровільне потурання агресору, що суперечить не лише інтересам свободи, а й волі американського народу.

Якщо історія не повторюється дослівно (а вона й не повторюється), то вона часто римується. Те, що ми бачимо від адміністрації Трампа, є безпрецедентною зрадою України. США зараз діють як агент диктатури путіна, змушуючи демократичну Україну віддати частину своєї території, багаті природні ресурси та мільйони своїх громадян під жорстоке правління путіна. США не ведуть переговори між Україною та росією, вони чинять величезний тиск на Україну, щоб вона погодилася на угоду, яка може сподобатися путіну. Саме це я маю на увазі, коли кажу, що США зараз є ворогом свободи. Вони хочуть зміцнити диктатури за рахунок демократій.

Проте люди проводять кілька цікавих історичних паралелей. Найпоширеніша в історії США паралель – з Франкліном Рузвельтом у Ялті. В цьому випадку США нібито погодилися на поширення жорстокого тоталітарного правління над країнами, які бажали бути їхніми союзниками. Мовляв, Трамп – це нічого нового. У минулому США продавали потенційних союзників диктаторським режимам.

Рузвельт і Сталін у Ялті. Це була принципово інша ситуація, ніж та, яку ми спостерігаємо між Трампом і путіним.

До речі, до того, як Дональд Трамп очолив Республіканську партію, можна було з упевненістю очікувати, що будь-яка спроба демократів досягти компромісної угоди буде описана республіканцями як потенційна зрада, подібна до тієї, яку нібито вчинив Франклін Рузвельт на Ялтинській конференції (4-11 лютого 1945 року). Наприклад, Рональд Рейган постійно критикував дії Рузвельта в Ялті, наводячи приклади з 1950-х років і протягом двох термінів свого перебування на посаді.

Широко поширеною критикою республіканців було те, що Рузвельт занадто легко довіряв Сталіну, поступався СРСР і, як результат, на кілька поколінь віддав половину Європи під тоталітарне правління.

Тож сьогодні гірко іронічно, що саме Республіканська партія, яка десятиліттями звинувачувала Рузвельта в "зраді" Польщі, використовує всю міць Америки, щоб зрадити і послабити демократичну Україну. При цьому те, що робить Трамп, набагато гірше за все те, в чому звинувачували Рузвельта. Щоб зрозуміти, наскільки великі ці відмінності, я почну з короткого вступу про Ялту і Рузвельта.

Рузвельт і Ялта

Те, що фактично відбулося в Ялті, не є предметом суперечок. Рузвельт поїхав на конференцію до Криму разом зі Сталіним і Черчиллем, щоб спробувати розв’язати деякі проблеми, які наростали між трьома великими державами щодо устрою післявоєнної Європи. Щодо Східної Європи і, зокрема Польщі, Рузвельт хотів переконати Сталіна дозволити певний демократичний вплив на новий польський уряд. Він зіткнувся з великою дилемою щодо Польщі. Він дуже хотів би бачити вільну Польщу, зорієнтовану на Захід, але Польща була повністю окупована Червоною армією, і саме Сталін встановлював факти на місці.

Зокрема, Сталін відмовився мати справу з довоєнним польським урядом (який визнавали США) і встановив новий прокомуністичний "Люблінський" уряд, який готувався виконувати його волю.

Рузвельт розумів, що загалом Сталін мав домінуюче становище стосовно Польщі. США не мали військ у цьому регіоні, і широко поширеною була думка, що після закінчення війни американські війська будуть повністю виведені з Європи (на той момент про НАТО ще навіть не думали). Таким чином, простір для маневру Рузвельта був дуже обмеженим, що розуміли і він, і Сталін.

Результатом цього дисбалансу сил стало те, що Рузвельт, незважаючи на свої прохання, майже благання Сталіна дозволити деяке розширення "Люблінського" уряду, аби забезпечити демократичний вплив, зрештою мусив погодитися на досить слабку обіцянку Сталіна дозволити деякі невизначені "демократичні елементи" у новій польській державі. Таким чином, Рузвельт визнав, що довоєнний польський уряд не мав шансів на відновлення. Рузвельт був незадоволений цією угодою і наприкінці конференції зізнався, що він виснажений і не вважає, що може домогтися чогось більшого.

До речі, якщо ви хочете дізнатися більше про Рузвельта в Ялті, я детально описую це у своїй біографії Вільяма Ліхі, який був главою адміністрації Рузвельта і його найближчим радником на конференції.

Після Ялти

Це означало, що після завершення конференції Сталін зробив саме те, що хотів зробити з Польщею, а саме перетворив її на радянського сателіта з комуністичною диктатурою і без демократичного втручання. Тож Рузвельт у підсумку не отримав нічого суттєвого, щоб допомогти полякам, і, здавалося, змирився з тим, що їхнє майбутнє буде жорстоким. Це ключовий елемент розповіді про зраду.

Однак таке тлумачення містить низку фундаментальних помилок щодо історії та часу. Так, Рузвельт мусив погодитися в Ялті на те, що запропонував йому Сталін, бо на той час він не мав інших варіантів, окрім військової загрози своєму союзнику, СРСР. Сталін контролював територію, про яку йшла мова, поблизу Польщі не було американських військ, тож США не мали можливості впливати на ситуацію на місці. Крім того, Ялтинська конференція була обмежена в часі. Рузвельт не міг постійно залишатися в Криму і вічно боротися за Польщу. Він мав повернутися до США через кілька днів, і Сталін це знав. Це означало, що зрештою Рузвельт мусив погодитися на умови, які йому запропонував Сталін.

Проте на думку Рузвельта, Ялта не була кінцем процесу, а радше його початком. Отримавши від Сталіна обіцянку допустити деякі "демократичні елементи" до Польщі, Рузвельт вважав, що має важелі для досягнення кращих умов у майбутньому.

І ми можемо побачити деякі з цих проявів у, мабуть, найменш зрозумілому періоді президентства Рузвельта – періоді після Ялти і до його смерті два місяці по тому (12 квітня 1945 року). У той час Рузвельт дуже розчарувався в Сталіні, зрозумівши, що його обдурили, і дійшовши до висновку, що Сталіну не можна довіряти. Рузвельт почав дедалі більше критикувати Сталіна і уявляти світ, в якому США і СРСР не були союзниками. Остання телеграма Рузвельта до Сталіна була найжорсткішим повідомленням, яке Франклін Делано Рузвельт коли-небудь надсилав радянському диктатору. Дипломатичною мовою він звинуватив Сталіна в порушенні Ялтинських угод, зокрема щодо Польщі. Рузвельт пішов ще далі і звинуватив Сталіна в агресивних спробах розширити свою владу в таких країнах, як Румунія. Рузвельт навіть завершив телеграму погрозою розірвати союз між США і СРСР, якщо Сталін не змінить своєї поведінки. Ось коротка цитата з останнього абзацу, а наприкінці статті я наведу повний текст телеграми, щоб ви могли прочитати, наскільки розлюченим був Рузвельт на Сталіна в той час.

Я хотів би донести до вас, наскільки важливо для успішного розвитку нашої програми міжнародного співробітництва справедливо і швидко вирішити це польське питання. Якщо цього не зробити, всі труднощі і небезпеки для єдності союзників, про які ми так багато думали, приймаючи рішення в Криму, постануть перед нами в ще гострішій формі. Я впевнений, що ви усвідомлюєте: для реалізації будь-якої зовнішньої чи внутрішньої політики уряду необхідна справжня підтримка народу Сполучених Штатів. Американський народ сам приймає рішення, і жодні дії уряду не можуть цього змінити.

Тож Рузвельт, чим більше він розумів, що насправді вкладав Сталін у Ялту, тим більше відчував себе зрадженим і розлюченим. Наприкінці березня він був рішуче налаштований дати Сталіну відсіч і навіть погрожував розірвати союз, якщо радянський диктатор не піде на поступки щодо Польщі.

Але потім Рузвельт помер, і в історію увійшло, що він зрадив Польщу в Ялті, ніби це було незмінним рішенням, яким він був задоволений. Це неправда.

Що робить Трамп зараз

Основна відмінність між Рузвельтом у Ялті й Трампом сьогодні полягає в тому, що Трамп міг би легко протистояти диктатурі путіна, якби він того захотів. росія – слабка держава зі слабкою економікою. Вона не може завоювати Україну; ба більше, росія зазнає величезних втрат і захопила менше 20% території України (включаючи те, що було захоплено з 2014 року). Якби США хотіли допомогти Україні перемогти, українці могли б перемогти росію, завдяки власній боротьбі та підтримці США. Якби у 1945 році виникла така ситуація, Рузвельт обов'язково допоміг би полякам чинити тиск на СРСР, а не навпаки.

Те, що робить Трамп, можна порівняти з тим, якби Рузвельт сказав Сталіну в Ялті: "Ви можете отримати не лише Польщу, а й Францію".

Отже, Трамп має вибір, і саме це робить його безпричинну підтримку диктатури такою виразною. Він посилює сили гноблення, хоча міг би їх послабити. До того ж, Трамп робить це всупереч громадській думці американського народу. Останніми місяцями підтримка України в США зросла, навіть серед республіканців.

Проте протягом цього часу Трамп маневрував, щоб знищити Україну, і зараз просто ігнорує громадську думку.

Ось що робить дії Трампа безпрецедентними і жахливими. Трамп посилює путіна, тому що хоче цього, і, можливо, тому що він і його соратники отримають від цього вигоду. Він міг би допомогти перемогти жорстоку диктатуру, але замість цього він робить все можливе, щоб допомогти їй за власним бажанням.

Франклін Рузвельт був би вражений. Хотілося б, щоб сьогодні більше американців були такими самими.

Текст останньої телеграми Рузвельта Сталіну від 1 квітня 1945 року. Президент Рузвельт до Голови Ради Народних Комісарів Радянського Союзу (Сталіна) Вашингтон, 1 квітня 1945 року. Я не можу приховати від вас занепокоєння, з яким я спостерігаю за розвитком подій, що становлять взаємний інтерес, після нашої плідної зустрічі в Ялті. Рішення, яких ми там досягли, були правильними і в більшості випадків були з ентузіазмом сприйняті народами світу, які бачили в нашій здатності знайти спільну основу для порозуміння найкращу запоруку безпечного і мирного світу після цієї війни. Саме через надії і очікування, які викликали ці рішення, за їх виконанням стежать з найпильнішою увагою. Ми не маємо права розчарувати їх. Дотепер у виконанні політичних рішень, яких ми досягли на конференції, особливо тих, що стосуються польського питання, не було досягнуто жодного прогресу, на який сподівався світ. Я, чесно кажучи, здивований, чому так сталося, і мушу сказати вам, що я не повністю розумію в багатьох аспектах очевидну байдужість вашого уряду. З огляду на те, що ми так добре порозумілися в Ялті, я переконаний, що ми втрьох можемо і будемо усувати будь-які перешкоди, які виникли з того часу. Тому в цьому посланні я маю намір з повною відвертістю викласти вам проблему так, як я її бачу. Хоча я маю на увазі насамперед труднощі, з якими зіткнулися польські переговори, я мушу коротко згадати про нашу угоду, викладену в декларації про визволену Європу. Я, чесно кажучи, не можу зрозуміти, чому останні події в Румунії не слід розглядати як такі, що не підпадають під умови цієї угоди. Сподіваюся, ви знайдете час особисто ознайомитися з листуванням між нашими урядами з цього питання. Проте та частина наших угод в Ялті, яка викликала найбільший інтерес у громадськості і є найнагальнішою, стосується польського питання. Ви, звичайно, знаєте, що створена нами комісія не досягла жодного прогресу. Я вважаю, що це пов'язано з тим, як ваш уряд тлумачить рішення, прийняті в Криму. Щоб уникнути непорозумінь, я викладу нижче своє тлумачення пунктів угоди, які стосуються труднощів, з якими зіткнулася комісія в Москві. У дискусіях, що відбулися до цього часу, ваш уряд, здається, дотримується позиції, що новий польський Тимчасовий уряд національної єдності, про створення якого ми домовилися, повинен бути не більше, ніж продовженням нинішнього уряду у Варшаві. Я не можу погодити це ані з нашою угодою, ані з нашими обговореннями. Хоча це правда, що Люблінський уряд має бути реорганізований і його члени відіграватимуть провідну роль, це має бути зроблено таким чином, щоб створити новий уряд. Ця точка зору чітко висловлена в кількох місцях тексту угоди. Я мушу чітко пояснити вам, що будь-яке рішення, яке призведе до ледь прихованого продовження нинішнього варшавського режиму, буде неприйнятним і змусить народ Сполучених Штатів вважати Ялтинську угоду провальною. Очевидно також, що з тієї ж причини Варшавський уряд не може відповідно до угоди претендувати на право обирати або відхиляти тих поляків, яких Комісія має привезти до Москви для консультацій. Чи не можемо ми домовитися, що саме Комісія має вибирати польських лідерів, які приїдуть до Москви для консультацій, і відповідно надсилати запрошення? Якщо це можливо, я не бачу жодних серйозних заперечень проти того, щоб група з Любліна прибула першою, щоб її члени могли повністю ознайомитися з узгодженим тлумаченням ялтинських рішень з цього питання. Зрозуміло, що якщо група з Любліна прибуде першою, то до прибуття інших польських лідерів, яких запрошено на консультації, з ними не буде укладено жодних угод. Для полегшення укладення угоди Комісія може спочатку відібрати невелику, але репрезентативну групу польських лідерів, які могли б запропонувати інші імена для розгляду Комісією. Ми не забороняли і не будемо забороняти або накладати вето на будь-якого кандидата для консультацій, якого може запропонувати пан Молотов, будучи впевненими, що він не запропонує жодного поляка, який би був ворожим до намірів кримського рішення. Я вважаю, що не надто багато прошу, щоб моєму послу було надано таку саму довіру і щоб будь-який кандидат для консультацій, представлений будь-ким із членів Комісії, був прийнятий іншими в дусі доброї волі. Для мене очевидно, що якщо право Комісії обирати цих поляків буде обмежене або розділене з урядом Варшави, то сама основа, на якій базується наша угода, буде зруйнована. Хоча вищезазначені фактори є безпосередніми перешкодами, які, на мою думку, завадили Комісії досягти будь-якого прогресу в цьому важливому питанні, є ще дві пропозиції, які не були включені до угоди, але, тим не менш, мають дуже важливе значення для результату, якого ми всі прагнемо. Жодна з цих пропозицій поки що не була прийнята вашим урядом. Я маю на увазі (1) що в Польщі має панувати максимальний політичний спокій і що дисидентські групи повинні припинити будь-які заходи та контрзаходи одна проти одної. Мені здається цілком розумним, що ми повинні відповідно використати свій вплив для досягнення цієї мети. (2) З огляду на обов'язки, покладені на них угодою, також цілком природним видається дозволити представникам американської та британської частин Комісії відвідати Польщу. Як ви пам'ятаєте, сам пан Молотов запропонував це на одному з перших засідань Комісії, а лише згодом відкликав свою пропозицію. Я хотів би донести до вас, наскільки важливо для успішного розвитку нашої програми міжнародного співробітництва справедливо і швидко вирішити це польське питання. Якщо цього не зробити, всі труднощі і небезпеки для єдності союзників, про які ми так багато думали, приймаючи рішення в Криму, постануть перед нами в ще гострішій формі. Я впевнений, що ви усвідомлюєте, що для реалізації будь-якої зовнішньої чи внутрішньої політики уряду необхідна справжня підтримка народу Сполучених Штатів. Американський народ сам приймає рішення, і жодні дії уряду не можуть цього змінити. Я згадую про це, тому що останнє речення вашого повідомлення про участь пана Молотова в Сан-Франциско змусило мене замислитися, чи ви надаєте цьому фактору належного значення. Рузвельт

