США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у традиційному тижневику переконує, що Європа переживає момент прозріння: США більше не виступають гарантом безпеки, а їхня нова стратегія національної безпеки фактично грає на руку росії. Також він наголошує, що попри похмурі прогнози, Україна не капітулює – контрнаступ в Куп’янську доводить її здатність чинити опір.Тоді як Вашингтон тисне на Київ, щоб нав’язати угоду, вигідну путіну, Європа, на його думку, починає усвідомлювати необхідність самостійно захищати демократію.

Це був тиждень пробудження на європейському континенті. Вплив Стратегії національної безпеки США був реальним, принаймні в емоційному плані. Деякі європейці, навіть ті, хто раніше був переконаним атлантистом, відкрито визнають, що США зараз не можна навіть вважати нейтральною стороною, натомість їх слід сприймати як ворога ліберальної демократії в Європі. Не всі змінили свою думку, і ми не знаємо, як це відобразиться на політиці, але дискусія змінюється, і ця зміна є важливою передумовою для зміни політики.

Крім того, сухопутна війна показала, що ні, Україна знову не збирається капітулювати, як натякали деякі аналітики та преса. Українці навіть відтіснили росіян від Куп'янська і оточили там частину російських військ. Чи змінюється хід сухопутної війни? Ні. Однак важливо розуміти, що Україна не збирається капітулювати і не приречена. Але таку версію ви будете чути все частіше від Вашингтона та друзів путіна в інших країнах. Це навмисно деструктивна версія, складена з метою переконати партнерів України, що країну слід змусити погодитися на будь-яку жахливу угоду, яку вигадають путін і Трамп. Ось чому з цим потрібно боротися.

Зеленський відвідав Куп'янськ минулого тижня, тож, можливо, Україна не стоїть на межі краху?

Україна переходить від "краху" до визволення Куп'янська

Трохи більше тижня тому повідомлення про військову ситуацію в Україні знову набули дуже похмурого характеру. Зокрема, газета New York Times опублікувала статтю, в якій відчувався натяк на поразку України.

Спираючись значною мірою на групу фінських аналітиків (які 16 місяців тому пророкували загибель Покровська), стаття створювала враження, що наземна війна для України набуває загрозливого характеру. Ось, мабуть, ключовий уривок зі статті. Зверніть увагу, як автори вживають слово "колапс", навіть зазначивши, що це відбудеться не "зараз". Гарний хід.

Але темпи просування росії прискорюються, і поступові кроки починають давати результат. За даними карти бойових дій, яку веде українська група DeepState, у листопаді російські війська захопили 505 квадратних кілометрів території, або майже 200 квадратних миль, проти 267 квадратних кілометрів, або близько 100 квадратних миль, у жовтні. "Майбутнє виглядає дійсно дуже похмурим для України", – повідомив аналітик Кастехелмі. Наразі Україна, здається, має достатньо ресурсів, щоб утримати лінію фронту від розпаду. Але вона похитується. путін запропонував Україні, яка стикається з нестачею людського ресурсу та невизначеністю щодо західної допомоги, поступитися його вимогам, перш ніж війна ще більше загостриться.

А які були ознаки успіху росії? Однією з них, про яку згадувалося раніше в статті, було те, що росіяни "наступають на північно-східне місто Куп'янськ".

Так, протягом попередніх тижнів/місяців росіяни повільно, але кровопролитно наступали на Куп'янськ. Ось яка ситуація була на момент написання тижневика.

А ось яка була ситуація 1 серпня – приблизно за 130 днів до цього.

російська військова машина просунулася приблизно на 5 кілометрів (3 милі) у напрямку Куп'янська, тобто зі швидкістю трохи більше 100 футів (не ярдів, не метрів) на день.

А потім, лише за останній тиждень, українці провели військову операцію, в результаті якої росіяни відступили приблизно вдвічі більше, ніж просунулися за більш ніж чотири місяці. Ось карта на сьогодні.

Цікаво, що ця історія ще не з'явилася в New York Times.

Чи означає цей успіх перелом у наземній війні? Ні, нічого подібного в цьому не можна побачити. Однак це підкріплює думку, що українці все ще мають оперативну перевагу над росіянами, оскільки вони можуть реагувати на ситуацію і досягти більшого за короткий період, ніж росіяни коли-небудь могли. Це вже вдруге за чотири місяці, коли вони за відносно короткий час відреагували на російський наступ, зупинили його і змусили відступити. Те саме вони зробили в серпні на північ від Покровська. Ось тижневик за той час.

Ситуація тоді була дивно схожою на те, що ми щойно побачили. російські успіхи широко віталися як неминуча загибель України, українці успішно відреагували, і всі замовкли.

Насправді, останні кілька тижнів показали, що наземна війна поки що не змінює свого фундаментального характеру. Доки росіяни готові жертвувати близько 1000 солдатів на день, вони можуть досягати невеликих успіхів, оскільки українці (мудро) не жертвують своїми солдатами на передовій. Однак росіяни досягають цих невеликих успіхів, не маючи можливості ними скористатися. Вони не мають можливості створити логістичні бази та зони концентрації техніки поблизу фронту, щоб просунутися вперед у разі "прориву". Така ситуація зберігається вже майже два роки – ось стаття, яку я написав про це навесні 2024 року.

Тому, коли преса зациклюється на незначних відмінностях у щомісячних досягненнях, вона подає спотворену картину. Насправді, погана погода, яка ускладнювала б проведення раніше комбінованих бойових операцій, допомагає росіянам. Таким чином, вони змогли просунутися трохи далі в листопаді, оскільки погана погода і сильні вітри (не варто недооцінювати важливість вітру) обмежили ефективність українських безпілотників. Однак статистично кількість територій, що переходять з рук в руки, все ще є мізерною. Якщо росіяни захопили 500 кв. км України в листопаді, це становить 0,008% території України.

Дивно, що, коли ми говоримо про такі невеликі території, ми повторюємо цю діалектику "колапс/мовчання". Здебільшого це роблять, здається, газети, які покладаються на таких аналітиків, як Блекберд, які здобули абсолютно невиправдану популярність, оскільки завжди готові надати песимістичний аналіз ситуації в Україні. Вони були серед найгучніших голосів влітку 2024 року, які пророкували катастрофу навколо Покровська.

Набагато краще покладатися на такі джерела, як Інститут вивчення війни (який протягом усього часу надавав достовірну інформацію про Куп'янськ і нещодавно опублікував оновлену інформацію про ситуацію в цьому місті). Ось їхні основні факти про поточну ситуацію – збалансовані та позбавлені (неправдивої) драматичності.

Українські війська продовжують наступати в Куп'янську та його околицях, і з'явилися нові подробиці про контрнаступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, свідчать про те, що українські війська просунулися далі в центрі Куп'янська, проводячи операції з зачистки території, а також просунулися на південний схід від Петропавлівки (на схід від Куп'янська). Український військовий оглядач Юрій Бутусов повідомив, що українські війська повністю захопили мікрорайон Ювілейний на південному заході Куп'янська і оцінив, що втрата цієї території, ймовірно, не дозволить російським військам утримати будь-які позиції на півдні Куп'янська. Бутусов повідомив, що українські війська все ще проводять зачистку Куп'янська, а відеозаписи з геопозиціонуванням, опубліковані 12 і 13 грудня, свідчать про те, що російські диверсійні групи залишаються на півночі та заході Куп'янська. Начальник штабу українського безпілотного батальйону повідомив, що російські війська все ще намагаються проникнути в Куп'янськ, переважно пішки. російські військові блогери визнали просування українців у мікрорайон Ювілейний і на північний захід від Куп'янського та заявили, що поблизу Мирового і Радьківки (обидва на північний захід від Куп'янська) тривають запеклі бої. Один військовий блогер визнав втрату росією Радьківки та двох оборонних позицій на південь і схід від Радьківки. Багато російських військових блогерів продовжували ставити під сумнів або відверто відкидати багато українських повідомлень про просування, незважаючи на наявні докази, що підтверджують українські повідомлення.

До речі, росіяни все ще не захопили весь Покровськ, хоча вже більше 500 днів аналітики стверджують, що місто приречене і його падіння може стати катастрофою для України.

Ситуація для України в наземній війні аж ніяк не є сприятливою. Однак українська армія не збирається капітулювати, і бойові дії показують, де українці мають певні важливі переваги. Наразі українці повинні використовувати наземну війну, щоб завдати росіянам максимальних втрат, одночасно зберігаючи власні сили. Вони виграють війну не загальними атаками (локальні контрнаступи, як у Куп'янську, є правильним шляхом), а натомість атакуючи росіян в глибині тилу в дистанційній війні, загрожуючи російській економіці та логістиці, що зрештою знизить ефективність російської армії.

Це жахлива війна, але технологічні та виробничі реалії поля бою, а також спосіб, яким партнери України вирішили її підтримати, не залишають Україні іншого вибору.

Два рівні переговорів

Як зазначалося вище, причина, через яку необхідно так рішуче боротися з наративом про те, що Україна перебуває в жахливому стані/на межі колапсу (і чому його поширення аналітичною спільнотою є настільки шкідливим), полягає в тому, що цей наратив має чітку політичну мету. Ця мета полягає і завжди полягала в тому, щоб довести, що Україна приречена, щоб пом'якшити її позицію і отримати найкращу угоду для путіна. Якщо президент США каже, що Україна "не має козирів" – це не помилка. Це свідоме пророцтво про загибель, щоб чинити тиск на Україну і Європу в цілому, щоб вони прийняли фальшиву реальність і схилилися.

І це є прекрасним прикладом як зараз проходять переговори. США відіграють центральну роль у цих переговорах, але не як прихильник України чи її колишніх союзників у Європі, і навіть не як чесний посередник, а як агент, який намагається отримати найкращі умови для росії.

Переговори проходять таким чином, що на росію не чиниться жодного реального тиску. Натомість США оприлюднили нову Стратегію національної безпеки, яка закликає до реінтеграції росії у світову систему без будь-яких санкцій, до економічного винагородження росії за її агресію та до поразки європейських держав. Ця стратегія є настільки відверто проросійською, що її широко хвалять у росії, а прессекретар путіна назвав її "відповідною нашому баченню".

США не вимагають від росії жодних поступок, натомість намагаються змусити Україну піти на достатні поступки, щоб путін погодився на угоду і з радістю повернувся до заробляння грошей разом із США (економічний міраж, якщо такий коли-небудь існував).

Викривлена роль США була помітна минулого тижня в пропозиціях щодо Донбасу. Основна позиція США полягає в тому, що Україна повинна вивести свої війська з цієї території, а росія не повинна виводити свої. Території, з яких виведе війська Україна, мають бути перетворені на спеціальну економічну зону, на яку росія зможе впливати. Ось як BBC передало коментарі Зеленського щодо цієї пропозиції.

За словами Зеленського, США зараз розглядають варіант, за яким українські війська виходять з частини Донецької області, а російські війська зобов'язуються не просуватися на цю територію. Ця територія стане "спеціальною економічною зоною" або "демілітаризованою зоною", розповів Зеленський. Проте він зазначив, що односторонній вихід українців буде несправедливим і що росія також повинна відступити на таку ж відстань. "Що стримає [росію] від просування? Або від проникнення під виглядом цивільних осіб?", – запитав він.

Відповідь на питання Зеленського, звичайно, така: "Ніщо не зупинить росію".

Тому США відчайдушно намагаються вигадати якусь угоду, щоб змусити Україну піти на поступки, щоб догодити путіну. Водночас США не чинять тиску на путіна, щоб він погодився на угоду, яка могла б відповідати інтересам України.

Отже, ми маємо два рівні переговорів: на одних США намагаються догодити росії, а на інших – тиснути на Україну. До речі, це і є нова Стратегія національної безпеки в дії.

Зрушення в Європі

Принаймні європейські коментарі кращі за те, що ми бачили в інших таборах. Апологети Трампа в США вітали Національну стратегію безпеки двояко. Деякі, навіть ті, хто, як Ніл Фергюсон, любили вдавати, що вони на боці України, сказали, що насправді оприлюднена Стратегія національної безпеки – це дуже хороша річ, а знищення ліберальної демократії тепер здається похвальним політичним завданням. Я припускаю, що, виступивши на підтримку 28-пунктного плану путіна як міцної основи для миру, такі люди можуть тепер піти ва-банк і просто аплодувати будь-яким гидотним вигадкам адміністрації Трампа.

Інший аргумент полягав у тому, що люди не повинні сприймати Стратегію національної безпеки США серйозно, що вона є заплутаною та полемічною, але не є справжньою політикою.

На щастя, жодна з цих позицій не набуває значної популярності в Європі (за винятком, звичайно, прихильників путіна/Трампа). Натомість все частіше дискутують про майбутнє, в якому США становлять загрозу для європейської свободи і яке вимагає більшої підтримки України. Все більше європейців притримуються цієї думки.

Німецький політик і депутат Бундестагу Норберт Реттген написав в себе на X, що вперше після Другої світової війни США не на боці Європи. Вони стали на бік агресора проти безпеки України та Європи, прагнучи виступити посередником у відносинах з росією. США більше не вважають себе лідером НАТО і ставляться до Європи як до стратегічної цілі.

Звісно, це потрібно втілити в політику, і тут ми маємо один приклад, за яким варто стежити: доля конфіскованих російських активів в Європі. Вже 11 місяців адміністрація Трампа працює над тим, щоб захистити ці активи від конфіскації європейськими державами, які хочуть використати їх для допомоги Україні. Натомість адміністрація Трампа хоче забрати собі значну частину і повернути решту росії, щоб допомогти путіну.

І, на жаль, європейці досі погоджувалися з позицією США. Однак цього тижня з'явилися ознаки того, що ситуація змінюється. Рада ЄС заморозила ці активи, тож принаймні наразі їх не можна повернути росії (або передати як хабар США). Ось як одне зі ЗМІ описало цей крок.

ЄС погодився на невизначений термін заморозити суверенні активи росії, оскільки Москва посилила свої погрози вжити заходів у відповідь проти Euroclear, зберігача більшої частини заморожених коштів Кремля. Рішення ЄС про використання надзвичайних повноважень для заморожування 210 млрд євро (185 млрд фунтів стерлінгів) активів Центрального банку росії є важливим кроком у напрямку використання цих коштів для допомоги Україні в обороні. Президент Європейської ради Антоніу Коста підтвердив у п'ятницю, що лідери ЄС виконали зобов'язання, взяте в жовтні, "утримувати російські активи замороженими, доки росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує завдані збитки".

Наразі цей процес не завершений, оскільки пропутінські сили на континенті категорично проти такого заморожування. Однак малоймовірно, що такий крок міг би відбутися без нової Стратегії національної безпеки і відкритої пропутінської позиції уряду США. Це принаймні крок уперед.

Джерело