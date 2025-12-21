Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
кремль щотижня витрачає на війну $2,7 млрд

21 грудня 2025, 17:41
кремль щотижня витрачає на війну $2,7 млрд
росія перевищила бюджетні витрати на війну проти України на 20%.

Уряд рф продовжує активно нарощувати фінансування війни проти України, навіть перевищуючи заплановані бюджетні витрати. За підсумками 2025 року видатки рф на війну перевищили запланований рівень майже на 20%.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України в Telegram-каналі

За оцінкою Міноборони рф, загальні витрати сягнуть 15,9 трлн рублів (198,8 млрд дол.) або 7,3% ВВП. Це на 2,4 трлн рублів (30 млрд дол.) більше, ніж передбачалося у бюджеті. У середньому росія витрачає 213 млрд рублів на тиждень (2,7 млрд дол.), що могло б стати річним бюджетом великого регіону рф.

У ЦПД підкреслюють, що ці дані враховують лише витрати Міноборони. Додаткові фінансові зобов’язання лягають на регіони: виплати контрактникам, компенсації родинам загиблих, лікування поранених, протезування та поховання. Для багатьох суб’єктів федерації це стає серйозним фінансовим тягарем.

Навіть за умов дефіцитного бюджету та скорочення доходів від нафти й газу Кремль продовжує нарощувати воєнні видатки. Така політика свідчить, що імперські амбіції для путіна важливіші за економічну стабільність країни.

 

