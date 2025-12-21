Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Франція підтвердила можливі переговори Макрона з путіним

21 грудня 2025, 18:02
Франція підтвердила можливі переговори Макрона з путіним
Фото: з вільного доступу
Єлисейський палац заявив, що будь-які контакти з москвою відбуватимуться прозоро за участю України та європейських партнерів, а мета це міцний і тривалий мир.

Єлисейський палац у неділю привітав заяву кремля про готовність президента росії Володимира путіна до переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном. 

Про це повідомляє телеканал BFM TV.

Після саміту ЄС, на якому було ухвалено виділення €90 млрд кредиту на підтримку України, Макрон наголосив на необхідності шукати шляхи безпосередньої взаємодії з російським лідером. Кремль підтримав цю ідею.

"Ми вітаємо, що кремль дав публічну згоду на такий підхід. Найближчими днями повідомимо про найкращий спосіб дій", – зазначили в Єлисейському палаці.

Водночас у французькому офісі президента підкреслили, що будь-які переговори з москвою відбуватимуться з повною прозорістю для президента України Володимира Зеленського та європейських партнерів, а головною метою залишається досягнення міцного та тривалого миру для України.

 
