Макрон назвав ідею захисту свободи слова в соцмережах абсурдною

Президент Франції Еммануель Макрон різко розкритикував соціальні мережі та керівників технологічних компаній, поставивши під сумнів їхні заяви про захист свободи слова.

Під час виступу в Нью-Делі на заході, присвяченому університетському партнерству між Індією та Францією, він заявив, що непрозорі алгоритми соціальних платформ та систем штучного інтелекту становлять загрозу для демократії.

Про це повідомляє Politico.

"Дехто з них стверджує, що виступає за свободу слова. Ми виступаємо за вільні алгоритми — повністю прозорі. Свобода слова — це повна нісенітниця, якщо ніхто не знає, як саме вас спрямовують", — наголосив Макрон.

За його словами, всі алгоритми мають упередження, і це не викликає сумнівів. З огляду на їхній вплив у соціальних мережах, відсутність розуміння того, як вони створюються, тестуються та куди спрямовують користувачів, може мати серйозні наслідки для демократії.

З моменту повернення до Білого дому у 2025 році адміністрація президента США Дональда Трампа критикує європейські правила регулювання технологічного сектору, називаючи їх загрозою традиціям свободи слова у Сполучених Штатах.

Упродовж останнього десятиліття Європейський Союз запровадив низку законів для стримування впливу великих технологічних компаній, зокрема Загальний регламент про захист даних (GDPR), Закон про цифрові послуги (DSA) та Закон про цифрові ринки (DMA). У Вашингтоні ж вважають, що частина цих норм суперечить американським принципам свободи вираження поглядів.

Ці розбіжності переросли у ширший політичний конфлікт. Представники США та технологічні компанії застерігають, що європейські правила модерації контенту можуть прирівнюватися до цензури. Натомість лідери ЄС наполягають, що такі заходи необхідні для боротьби з незаконним контентом та зловживаннями платформ.

Макрон також неодноразово закликав обмежити доступ до соціальних мереж для молодших користувачів. У Європі зростає політична підтримка цієї ініціативи.

5 грудня 2025 року Сполучені Штати оприлюднили нову стратегію нацбезпеки, яка містить критику ЄС, зокрема за "цензурування свободи слова та придушення політичної опозиції".

Після цього США запровадили візові заборони для екскомісара Євросоюзу та чотирьох активістів з боротьби з дезінформацією. Вони, як стверджує Вашингтон, були причетні до цензури американських платформ соціальних мереж.