Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Макрон назвав ідею захисту свободи слова в соцмережах абсурдною

19 лютого 2026, 09:18
Макрон назвав ідею захисту свободи слова в соцмережах абсурдною
Фото: Укрінформ
З моменту повернення до Білого дому у 2025 році адміністрація президента США Дональда Трампа критикує європейські правила регулювання технологічного сектору.

Президент Франції Еммануель Макрон різко розкритикував соціальні мережі та керівників технологічних компаній, поставивши під сумнів їхні заяви про захист свободи слова.

Під час виступу в Нью-Делі на заході, присвяченому університетському партнерству між Індією та Францією, він заявив, що непрозорі алгоритми соціальних платформ та систем штучного інтелекту становлять загрозу для демократії.

Про це повідомляє Politico.

"Дехто з них стверджує, що виступає за свободу слова. Ми виступаємо за вільні алгоритми — повністю прозорі. Свобода слова — це повна нісенітниця, якщо ніхто не знає, як саме вас спрямовують", — наголосив Макрон.

За його словами, всі алгоритми мають упередження, і це не викликає сумнівів. З огляду на їхній вплив у соціальних мережах, відсутність розуміння того, як вони створюються, тестуються та куди спрямовують користувачів, може мати серйозні наслідки для демократії.

З моменту повернення до Білого дому у 2025 році адміністрація президента США Дональда Трампа критикує європейські правила регулювання технологічного сектору, називаючи їх загрозою традиціям свободи слова у Сполучених Штатах.

Упродовж останнього десятиліття Європейський Союз запровадив низку законів для стримування впливу великих технологічних компаній, зокрема Загальний регламент про захист даних (GDPR), Закон про цифрові послуги (DSA) та Закон про цифрові ринки (DMA). У Вашингтоні ж вважають, що частина цих норм суперечить американським принципам свободи вираження поглядів.

Ці розбіжності переросли у ширший політичний конфлікт. Представники США та технологічні компанії застерігають, що європейські правила модерації контенту можуть прирівнюватися до цензури. Натомість лідери ЄС наполягають, що такі заходи необхідні для боротьби з незаконним контентом та зловживаннями платформ.

Макрон також неодноразово закликав обмежити доступ до соціальних мереж для молодших користувачів. У Європі зростає політична підтримка цієї ініціативи.

5 грудня 2025 року Сполучені Штати оприлюднили нову стратегію нацбезпеки, яка містить критику ЄС, зокрема за "цензурування свободи слова та придушення політичної опозиції".

Після цього США запровадили візові заборони для екскомісара Євросоюзу та чотирьох активістів з боротьби з дезінформацією. Вони, як стверджує Вашингтон, були причетні до цензури американських платформ соціальних мереж.

СШАФранціяцензурасоцмережіЄвросоюз

Останні матеріали

Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 10:28
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється