Підозрюваному у вбивстві Парубія загрожує довічне за п'ятьма статтями

Справу передали до суду.

Справа про вбивство народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія скерована до суду.

Про це повідомив у Telegram генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Завершено розслідування вбивства народного депутата України та колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 53-річного підозрюваного. Львів’янину загрожує довічне позбавлення волі", - написав він. Чоловіку інкриміновано державну зраду, посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку з його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб, публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ, незаконне поводження зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, а також глорифікацію агресії росії (ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, обвинуваченого 53-річного львів’янина Михайла Сцельнікова завербували у 2024 році спецслужби росії, коли він шукав у Telegram-каналах інформацію про свого сина, який зник безвісти в зоні бойових дій на Донеччині.

Після вербування він відстежував і "зливав" росіянам локації Сил оборони, а також намагався збирати дані про напрямки руху залізничних ешелонів із пальним. Згодом йому запропонували вбити одного з державних діячів. Сцельнікова обрав жертвою Парубія з ідеологічних мотивів, кажуть в СБУ. Після вбивства він намагався знищити доказати й утекти за кордон. Під час розслідування вдалося знайти мисливський обріз, який Сцельніков заховав на Личаківському кладовищі для можливого використання в підривній діяльності.

Також слідчі встановили, що чоловік виправдовував збройну агресію росії проти України, заперечував воєнні злочини росіян і героїзував російську армію.