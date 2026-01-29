Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

В Італії з вікна випав український банкір Олександр Адаріч

29 січня 2026, 18:50
В Італії з вікна випав український банкір Олександр Адаріч
Фото: La Republicca
Правоохоронці вважають, що його вже мертвим могли викинути з вікна будинку.
В Італії знайшли мертвим 54-річного українського банкіра Олександра Адаріча.
 
Про це пише La Republicca.
 
Відомо, що Адаріч прибув у Мілан з Іспанії уранці 23 січня, щоб укласти "секретну" угоду. Того ж дня він мав повернутися назад. Зустріч мала відбутися в квартирі будинку на вулиці Віа Неріно в центрі Мілана. За словами правоохоронців, вона завершилася вбивством — Адаріч випав з вікна кімнати, але, як припускають слідчі, на той момент він міг бути вже мертвим.
 
На його тілі виявили сліди зв’язування. Також припускають, що йому завдали ударів, які й могли спричинити смерть іще до падіння.
 
Консьєржка, почувши звук падіння тіла, бачила тінь чоловіка у вікні квартири — той, мовляв, потім спустився вниз, англійською мовою запитав її, що сталося, і пішов геть. На записах камер відеоспостереження будинку й прилеглого району також зафіксували щонайменше двох людей, що тікали після смерті українця.
 
У квартирі працівники поліції виявили три документи з різними іменами та громадянствами, але всі вони належали одній людині. На одному з них було ім’я Адарича, тоді як на іншому — румунському — фігурувало ім’я Александр Адаричі.
 
Оскільки ім'я банкіра пов'язують з кількома холдинговими компаніями в Люксембурзі та інших офшорних податкових гаванях, тож наявність паспорта з іншим іменем може бути частиною його міжнародної ділової діяльності.
 
Адаріча називали одним зі 100 найкращих менеджерів України у 2006 році. Він був засновником і головою банк "Фідобанк" й очолював правління "Укрсиббанку". Також він відомий скандалами: банкір опинився в центрі розслідування зникнення понад чотирьохсот мільйонів гривень з його рахунків, а також позову про неналежне управління бізнес-угодами Одеському порту.

 

