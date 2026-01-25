Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

У США агенти міграційної служби застрелили чоловіка – Reuters

25 січня 2026, 09:29
з вільних джерел
Це вже другий подібний випадок.

Федеральні агенти Міграційної служби США 24 січня застрелили 37-річного чоловіка в Міннеаполісі. Це вже другий подібний випадок на тлі посилення імміграційного контролю в місті.

Про це пише Reuters.

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що агенти вистрілили в чоловіка, який підійшов до них з пістолетом і двома магазинами, захищаючись.

Начальник поліції Міннеаполісу Браян ОʼХара заявив, що загиблий — 37-річний мешканець міста, який був громадянином США і законним власником зброї без судимості.

На відео, яке поширюють у соціальних мережах і транслюють новинні канали, видно, як люди у масках і жилетах борються з чоловіком на вулиці, після чого лунають постріли.

На інцидент відреагував президент США Дональд Трамп, якого цитує BBC. Він звинуватив мера Міннеаполісу і губернатора Міннесоти ву підбурюванні до "повстання".

Ця стрілянина сталася через день після того, як понад 10 000 людей вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти присутності 3 000 федеральних агентів, яких Трамп направив до штату.

Мешканців обурили кілька інцидентів за участі Міграційної служби, зокрема вбивство громадянки США Рене Гуд, затримання громадянина США, якого забрали з дому в спідній білизні, і затримання школярів, зокрема 5-річного хлопчика.

СШАпротестивбивство

