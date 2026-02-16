Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У США вбили 21-річну українку та її хлопця

16 лютого 2026, 11:11
У США вбили 21-річну українку та її хлопця
Фото: m.tovmash / Instagram
Поліція вважає відповідальним за злочин колишнього хлопця загиблої.
21-річну біженку з України Катерину Товмаш і її хлопця застрелили 14 лютого у приватному будинку у штаті Північна Кароліна (США).
 
Про це повідомив в Instagram брат загиблої Михайло Товмаш. 
 
Він заявив, що його сестра виїхала із сім'єю до США після повномасштабного вторгнення рф в Україну у пошуках безпеки.
 
"Приблизно о 7:00 її колишній хлопець, який проїхав сім годин з Огайо, вдерся до її квартири, де вона доглядала за нашими молодшими братами й сестрами. Він змусив одного з наших братів і сестер розбудити її, а потім застрелив її в ліжку, забравши її життя. Він також застрелив її хлопця, який спав поруч із нею", – розповів брат загиблої. 
 
Місцева поліція у Facebook повідомила, що підозрюваним є колишній хлопець дівчини – 25-річний Калеб Гайден Фосно. 
 
Після стрілянини він утік до прибуття правоохоронців. Однак пізніше його затримали.  
 
Чоловікові висунули обвинувачення у незаконному проникненні до житла й за двома пунктами вбивства.
