Макрон оновлює ядерну доктрину Франції

Європа дедалі більше сумнівається в надійності США.

Президент Франції Еммануель Макрон 2 березня представить оновлену ядерну доктрину країни, окресливши можливості Парижа щодо захисту союзників у Європі, які сумніваються в надійності американської ядерної парасольки під керівництвом президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Доктрина передбачає збереження мінімального, але потужного ядерного арсеналу Франції, здатного завдати достатніх втрат, щоб стримати будь-який перший удар. Макрон підкреслить стратегічну самостійність Парижа та готовність надати союзникам зрозумілу оцінку того, що Франція може гарантувати в питанні ядерного стримування, водночас не конкуруючи з НАТО і не замінюючи американський захист.

Європейські уряди, особливо традиційно проамериканські країни, обережно ставляться до ініціативи Франції, ставлячи під сумнів, наскільки її арсенал може реально забезпечити захист континенту. Обговорюються питання фінансування, контролю над рішеннями про запуск та балансування між ядерними і звичайними силами.

Макрон наголосить на принципі "стратегічної неоднозначності" щодо використання ядерної зброї, що, за словами європейських дипломатів, має сигналізувати москві про готовність Франції до стримування без прямого виявлення намірів.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Берлін веде переговори з Парижем про потенційне європейське ядерне стримування. Французькі посадовці уточнюють, що будь-яке розширення ролі Франції вимагатиме значних інвестицій у ракети далекого радіусу дії та не планує створення тактичної ядерної зброї.

Макрон виступить на базі атомних підводних човнів у Бретані, а рішення про застосування ядерної зброї залишатиметься виключно за президентом Франції.

Цей крок відображає зміну стратегічної ситуації в Європі після посилення ядерного потенціалу росії та загострення безпекових ризиків на континенті з початку повномасштабної війни рф проти України.