Франція відкрила два розслідування у справі Епштейна щодо торгівлі людьми та фінансових злочинів

Французька прокуратура перевіряє ймовірну причетність громадян Франції до торгівлі людьми та фінансових злочинів.

Прокуратура Парижа розпочала масштабні розслідування після оприлюднення нових документів, пов'язаних із засудженим у США сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, зосередившись на торгівлі людьми та фінансових шахрайствах, у яких могли бути задіяні громадяни Франції.

Про це пише France Info.

Прокурорка Парижа Лор Беккуо повідомила, що слідство спиратиметься на загальнодоступні матеріали та скарги, подані організаціями захисту прав дітей. Офіс Беккуо висловив надію, що розголос навколо справи Епштейна заохотить жертв торгівлі людьми, які раніше не зверталися до правоохоронців, зробити це зараз.

П'ять прокурорів перевірять оприлюднені Міністерством юстиції США файли на наявність ознак участі громадян Франції у сексуальних або фінансових злочинах.

У понеділок французька поліція провела обшук в Інституті арабського світу в Парижі у межах розслідування щодо колишнього очільника установи, ексміністра культури Жака Ланга, та його зв'язків із Епштейном.

За словами прокуратури, нові документи Епштейна вже відчутно вплинули на слідчі органи по всій Європі. У суботу паризькі прокурори створили спеціальну групу для аналізу матеріалів, координуючи роботу з фінансовою прокуратурою та національною поліцією.

Наразі аналізуються кілька потенційних справ, що випливають із цих файлів.

