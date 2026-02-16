Прокуратура Парижа створила спеціальну групу для перевірки зв'язків французів з Епштейном

Прокуратура Парижа створила спеціальну групу для аналізу "файлів Епштейна" і відкрила нові розслідування щодо можливих зв'язків відомих французів, зокрема колишнього міністра культури, з опальним американцем.

Правоохоронці, зокрема, повертаються до розгляду справи модельного агента Жана-Люка Брюнеля, який помер у французькій в'язниці у 2022 році. Всі докази, пов'язані з Брюнелем, який колись був соратником Епштейна, переглянуть. Брюнель помер, імовірно, в результаті самогубства, зіткнувшись зі звинуваченнями у зґвалтуванні.

Колишній міністр культури Жак Ланг цього місяця пішов у відставку з посади керівника паризького культурного центру через ймовірні зв'язки з Епштейном. Прокурори заявили, що розпочали податкове розслідування.

Ланг заперечує будь-які правопорушення. В інтерв'ю La Tribune, опублікованому в неділю, Ланг заявив, що не зробив нічого незаконного. Ексміністр заявив, що він ніколи не отримував жодних грошей від Епштейна і насправді не був залучений до проєкту Епштейна та дочки Ланга щодо створення компанії для інвестування в мистецтво.

Паризькі прокурори також проводять розслідування щодо французького дипломата Фабріса Ейдана, чиє ім'я фігурує у справах Епштейна. Міністерство закордонних справ у Парижі повідомило їх про появу його імені, і наразі вони розглядають можливість збору додаткових доказів.

Також згадується Даніель Сіад, якого колишня шведська модель звинувачує у зґвалтуванні її у Франції в 1990 році. Він заперечив будь-які злочини.

Окрім того, під слідством перебуває диригент Фредерік Шаслен за ймовірні сексуальні домагання у 2016 році. Шаслен заперечив будь-які порушення у своєму дописі у Facebook та розповів, що чотири рази зустрічався з Епштейном, щоб отримати підтримку для своїх музичних проєктів, не знаючи про репутацію опального фінансиста чи його минулі судимості.