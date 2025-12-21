Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Японія та Центральна Азія створюють маршрут до Європи в обхід рф

21 грудня 2025, 16:11
Японія та Центральна Азія створюють маршрут до Європи в обхід рф
Фото: з вільного доступу
Країни домовилися забезпечити постачання критично важливих мінералів і енергоресурсів до ЄС.

Японія та п’ять країн Центральної Азії домовилися створити транспортний маршрут до Європи, який дозволить обійти росію та забезпечити стабільні поставки критично важливих мінералів і енергоресурсів. 

Про це повідомляє портал Kyodo News.

Перший саміт Японії з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном відбувся на тлі зростання економічного та торговельного впливу осії та Китаю у ресурсно багатому регіоні.

За результатами зустрічі була ухвалена Токійська декларація, яка передбачає:

  • декарбонізацію;
    спрощення логістики;

  • співпрацю у розвитку людських ресурсів.

Каспійський морський маршрут має гарантувати стабільні постачання критично важливих мінералів, у тому числі рідкісних, а також енергоресурсів, зокрема нафти та природного газу.

"Центральна Азія має великий потенціал у геополітичному та економічному плані, а також відкриває взаємовигідні бізнес-можливості. Під час саміту було підписано понад 150 документів у державному та приватному секторах", – додала прем’єрка.

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі зазначила: «Міжнародна ситуація кардинально змінилася, зростає значення регіону як торговельного маршруту між Азією та Європою». Вона також повідомила про плани Японії інвестувати ¥3 трильйони ($19 млрд) у Центральну Азію протягом п’яти років, а також розвивати співпрацю у сфері штучного інтелекту.

 
