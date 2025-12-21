Японія та Центральна Азія створюють маршрут до Європи в обхід рф
Японія та п’ять країн Центральної Азії домовилися створити транспортний маршрут до Європи, який дозволить обійти росію та забезпечити стабільні поставки критично важливих мінералів і енергоресурсів.
Про це повідомляє портал Kyodo News.
Перший саміт Японії з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном відбувся на тлі зростання економічного та торговельного впливу осії та Китаю у ресурсно багатому регіоні.
За результатами зустрічі була ухвалена Токійська декларація, яка передбачає:
-
декарбонізацію;
спрощення логістики;
-
співпрацю у розвитку людських ресурсів.
Каспійський морський маршрут має гарантувати стабільні постачання критично важливих мінералів, у тому числі рідкісних, а також енергоресурсів, зокрема нафти та природного газу.
"Центральна Азія має великий потенціал у геополітичному та економічному плані, а також відкриває взаємовигідні бізнес-можливості. Під час саміту було підписано понад 150 документів у державному та приватному секторах", – додала прем’єрка.
Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі зазначила: «Міжнародна ситуація кардинально змінилася, зростає значення регіону як торговельного маршруту між Азією та Європою». Вона також повідомила про плани Японії інвестувати ¥3 трильйони ($19 млрд) у Центральну Азію протягом п’яти років, а також розвивати співпрацю у сфері штучного інтелекту.