ПОЛІТИКА

Україна отримала грант $690 млн від Японії та Канади

16 лютого 2026, 17:16
Україна отримала грант $690 млн від Японії та Канади
president.gov.ua
Це перший транш від Японії та останній транш від Канади в межах загальної ініціативи G7 обсягом $50 млрд.

Україна отримала від Японії та Канади грант на суму $690 млн у межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine.

Про це повідомляє Мінфін України.

Це перший транш від Японії та останній транш від Канади в межах загальної ініціативи G7 обсягом $50 млрд. Залучені кошти надійшли до загального фонду державного бюджету і будуть спрямовані на пріоритетні видатки: пенсії, соціальні програми та житлово-комунальні субсидії.

Міжнародні внески розподілилися так:

$544 млн — від уряду Японії

$146 млн — від уряду Канади

$0,8 млн — кошти Цільового фонду донорів проєкту PEACE in Ukraine

Реалізація механізму ERA в Україні розпочалася наприкінці 2024 року. Загальний внесок Канади у межах цієї ініціативи становить 5 млрд канадських доларів (понад $3,6 млрд), включно з попередніми траншами навесні та влітку 2025 року. Внесок Японії передбачає понад $3 млрд у вигляді фінансової підтримки України.

Японія війна Канада допомога Україні

Більше публікацій

