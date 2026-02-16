Україна отримала грант $690 млн від Японії та Канади
Україна отримала від Японії та Канади грант на суму $690 млн у межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine.
Про це повідомляє Мінфін України.
Це перший транш від Японії та останній транш від Канади в межах загальної ініціативи G7 обсягом $50 млрд. Залучені кошти надійшли до загального фонду державного бюджету і будуть спрямовані на пріоритетні видатки: пенсії, соціальні програми та житлово-комунальні субсидії.
Міжнародні внески розподілилися так:
$544 млн — від уряду Японії
$146 млн — від уряду Канади
$0,8 млн — кошти Цільового фонду донорів проєкту PEACE in Ukraine
Реалізація механізму ERA в Україні розпочалася наприкінці 2024 року. Загальний внесок Канади у межах цієї ініціативи становить 5 млрд канадських доларів (понад $3,6 млрд), включно з попередніми траншами навесні та влітку 2025 року. Внесок Японії передбачає понад $3 млрд у вигляді фінансової підтримки України.