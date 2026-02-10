Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Японія приєднається до ініціативи НАТО з підтримки України

10 лютого 2026, 08:37
Токіо планує долучитися до програми PURL.

Японія планує приєднатися до ініціативи НАТО з постачання Україні озброєння та обладнання американського виробництва (PURL), у межах якої фінансуватиме закупівлю нелетального оборонного обладнання і спорядження для Збройних сил України.

Про це інформує японська корпорація мовлення NHK.

За даними мовника, кілька представників Альянсу зазначили, що Токіо найближчим часом офіційно оголосить про свою участь у програмі. Японія зосередиться виключно на фінансуванні нелетального обладнання, зокрема радіолокаційних систем, бронежилетів та іншого захисного спорядження.

Джерела NHK повідомили, що японська сторона вже поінформувала про свої наміри низку країн-членів НАТО, а також Україну.

Один із представників Альянсу наголосив, що навіть нелетальне обладнання має критичне значення для України, а участь Японії в ініціативі PURL є "важливим кроком уперед".

PURL це спільна програма США та НАТО, започаткована у 2025 році для прискореного постачання Україні критично важливого озброєння й обладнання американського виробництва. Країни-партнери фінансують закупівлі відповідно до пріоритетних потреб України через спеціальний фонд НАТО.

Механізм PURL дозволяє оперативно передавати Україні необхідні засоби, зокрема й системи для протиповітряної оборони, безпосередньо зі складів Сполучених Штатів.

 
