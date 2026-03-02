Масова стрілянина в Техасі: чоловік з іранським прапором відкрив вогонь біля бару, є загиблі

Слідчі встановлюють мотиви нападника.

Вранці, 1 березня в Остіні, штат Техас чоловік, одягнений у худі з написом "Власність Аллаха" та футболку з іранським прапором під ним, відкрив вогонь з вікна позашляховика біля одного з барів. Двоє людей загинули, а 14 інших отримали поранення внаслідок стрілянини, перш ніж підозрюваного застрелила поліція. Троє з постраждалих перебувають у критичному стані.

Про це пише CNN.

Пізніше поліцейське управління Остіна ідентифікувало підозрюваного в нападі як Ндіагу Діань. Кілька представників правоохоронних органів повідомили, що слідчі працюють над тим, щоб з'ясувати, чи був підозрюваний у смертельній масовій стрілянині в Остіні мотивований суботнім нападом США та Ізраїлю на Іран.

На момент стрілянини підозрюваний мав при собі як пістолет, так і штурмову гвинтівку.

"Очевидно, що поки ще надто рано визначати точний мотив, але були певні ознаки, пов’язані з особою та його транспортним засобом, які можуть свідчити про потенційний зв’язок із тероризмом", — заявив Алекс Дорон, виконуючий обов’язки спеціального агента ФБР у Сан-Антоніо.

За даними співробітника правоохоронних органів, знайомого з розслідуванням, Діань був 53-річним громадянином США, родом із Сенегалу. За словами чиновника, він, ймовірно, прибув до США на початку 2000-х років і спочатку оселився в Нью-Йорку. Діань отримав громадянство США у 2013 році.

Чиновник додав, що невідомо, коли підозрюваний переїхав до Техасу, проте він мав кілька адрес у цьому штаті.

За словами чиновника, правоохоронці обшукали дім чоловіка. Вони планують перевірити його комп’ютери та телефони, щоб з’ясувати, чи читав він пропаганду або залишав записи, що свідчили б про його наміри.

Крім того, кілька представників правоохоронних органів повідомили, що перевіряють попередні випадки звернень підозрюваного за психіатричною допомогою під час його проживання в Техасі.