Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Масова стрілянина в Техасі: чоловік з іранським прапором відкрив вогонь біля бару, є загиблі

02 березня 2026, 12:31
Масова стрілянина в Техасі: чоловік з іранським прапором відкрив вогонь біля бару, є загиблі
з вільних джерел
Слідчі встановлюють мотиви нападника.

Вранці, 1 березня в Остіні, штат Техас чоловік, одягнений у худі з написом "Власність Аллаха" та футболку з іранським прапором під ним, відкрив вогонь з вікна позашляховика біля одного з барів. Двоє людей загинули, а 14 інших отримали поранення внаслідок стрілянини, перш ніж підозрюваного застрелила поліція. Троє з постраждалих перебувають у критичному стані.

Про це пише CNN.

Пізніше поліцейське управління Остіна ідентифікувало підозрюваного в нападі як Ндіагу Діань. Кілька представників правоохоронних органів повідомили, що слідчі працюють над тим, щоб з'ясувати, чи був підозрюваний у смертельній масовій стрілянині в Остіні мотивований суботнім нападом США та Ізраїлю на Іран.

На момент стрілянини підозрюваний мав при собі як пістолет, так і штурмову гвинтівку.

"Очевидно, що поки ще надто рано визначати точний мотив, але були певні ознаки, пов’язані з особою та його транспортним засобом, які можуть свідчити про потенційний зв’язок із тероризмом", — заявив Алекс Дорон, виконуючий обов’язки спеціального агента ФБР у Сан-Антоніо.

За даними співробітника правоохоронних органів, знайомого з розслідуванням, Діань був 53-річним громадянином США, родом із Сенегалу. За словами чиновника, він, ймовірно, прибув до США на початку 2000-х років і спочатку оселився в Нью-Йорку. Діань отримав громадянство США у 2013 році.

Чиновник додав, що невідомо, коли підозрюваний переїхав до Техасу, проте він мав кілька адрес у цьому штаті.

За словами чиновника, правоохоронці обшукали дім чоловіка. Вони планують перевірити його комп’ютери та телефони, щоб з’ясувати, чи читав він пропаганду або залишав записи, що свідчили б про його наміри.

Крім того, кілька представників правоохоронних органів повідомили, що перевіряють попередні випадки звернень підозрюваного за психіатричною допомогою під час його проживання в Техасі.

СШАстрілянина

Останні матеріали

Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється