Іран хоче вести перемовини з Венсом, а не Віткоффом і Кушнером

Іран готовий обговорювати завершення війни на Близькому Сході, але прагне бачити у ролі переговорника від США віцепрезидента Джей Ді Венса.

Джерела агенції стверджують, що у Тегерані немає довіри до звичних посланців Дональда Трампа - Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера. Обидва брали участь у переговорному процесі на початку року, який завершився провалом і початком воєнної операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Натомість Венс здається керівникам ісламської республіки тією людиною, яка в адміністрації Трампа найменш підтримує війну. При цьому сам віцепрезидент може бути не надто зацікавлений у ролі переговорника, адже у випадку невдачі це може позначитися на його політичній кар'єрі. Саме Венса бачать наступником Трампа в Овальному кабінеті.

У Білому домі наголошують, що тільки президент визначає, хто може вести перемовини від імені США. Прессекретарка Керолайн Лівітт заявила, що у процесі беруть участь і Венс, і Віткофф, і Кушнер - а також держсекретар Марко Рубіо.