Пакистан запропонував посередництво в переговорах США й Ірану
24 березня 2026, 17:31
Фельдмаршал Пакистану провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Пакистан розпочав дипломатичні зусилля, щоб виступити посередником у переговорах між США та Іраном щодо припинення конфлікту.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
Ініціатива виходить від військово-політичного керівництва Пакистану. За даними джерел, головнокомандувач збройних сил країни, фельдмаршал Асім Мунір провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорювалися можливі шляхи врегулювання ситуації.
Співрозмовники зазначили, що контакт відбувся у понеділок. Пакистан також запропонував свою столицю Ісламабад як потенційний майданчик для переговорів між сторонами.
Окремо джерела вказують, що ключову роль у дипломатичному процесі відіграє спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф. Ісламабад намагається використати свої зв’язки як із Вашингтоном, так і з Тегераном, а також із іншими регіональними гравцями, зокрема Саудівською Аравією, для просування переговорного процесу.
Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф також провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.
Під час розмови він висловив підтримку Ірану та закликав до деескалації конфлікту.