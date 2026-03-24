Пакистан запропонував посередництво в переговорах США й Ірану

24 березня 2026, 17:31
Пакистан запропонував посередництво в переговорах США й Ірану
Фото: іndia.com
Фельдмаршал Пакистану провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Пакистан розпочав дипломатичні зусилля, щоб виступити посередником у переговорах між США та Іраном щодо припинення конфлікту.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Ініціатива виходить від військово-політичного керівництва Пакистану. За даними джерел, головнокомандувач збройних сил країни, фельдмаршал Асім Мунір провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорювалися можливі шляхи врегулювання ситуації.
 
Співрозмовники зазначили, що контакт відбувся у понеділок. Пакистан також запропонував свою столицю Ісламабад як потенційний майданчик для переговорів між сторонами.
 
Окремо джерела вказують, що ключову роль у дипломатичному процесі відіграє спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф. Ісламабад намагається використати свої зв’язки як із Вашингтоном, так і з Тегераном, а також із іншими регіональними гравцями, зокрема Саудівською Аравією, для просування переговорного процесу.
 
Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф також провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.
Під час розмови він висловив підтримку Ірану та закликав до деескалації конфлікту.
