Португалія виділить €50 млн на купівлю зброї США для України

21 грудня 2025, 16:48
Португалія виділить €50 млн на купівлю зброї США для України
Також щорічно країна виділятиме €25 млн протягом п’яти років у рамках ініціативи SAFE.

Міністр оборони України Денис Шмигаль після зустрічі з португальським колегою Нуну Мелу подякував Лісабону за готовність виділити €50 млн на механізм PURL, який забезпечує закупівлю зброї у США для України. 

Про це він повідомив у соцмережі X у неділю, 21 грудня.

За словами Шмигаля, Португалія також буде спрямовувати €25 млн щороку протягом п’яти років у межах ініціативи SAFE для закупівлі української оборонної продукції.

Під час зустрічі міністри обговорили критичні потреби оборони України, зокрема заходи для захисту населення та критичної інфраструктури.

Ми також писали, що Польща забезпечить постачання 155-мм артилерійських снарядів і реалізацію спільних з Україною проєктів у рамках ініціативи SAFE.

 

