США у новій безпековій стратегії виступили проти подальшого розширення НАТО

05 грудня 2025, 13:22
Фото: day.kiev.ua
Також в документі критикується Євросоюз за обмеження свобод.

У новій Стратегії національної безпеки Сполучені Штати заявляють про намір змінити сприйняття НАТО як альянсу, що постійно розширюється, і прагнуть запобігти подальшому руху в цьому напрямку. 

Про це  йдеться у стратегії національної безпеки Сполучених Штатів Америки. 

"Покласти край уявленню про НАТО як про альянс, що постійно розширюється, та запобігти такому розвитку подій". - написано у  стратегії серед зовнішньополітичних цілей США. 

Серед інших пріоритетів Вашингтона це переговори щодо швидкого припинення бойових дій в Україні та зниження ризику прямої конфронтації між росією та європейськими державами.

У документі наголошується, що для європейських країн росія залишається «екзистенційною загрозою», а врегулювання їхніх відносин із москвою потребуватиме активного дипломатичного залучення США. Водночас Вашингтон заявляє про прагнення відновити «стратегічну стабільність» у взаєминах із рф.

Окремо звертається увага на термінологію: у документі використано формулювання «українська війна», без зазначення російської агресії чи ролі РФ як сторони, що її розв’язала.

Стратегія також містить критику Європейського Союзу, зокрема за «обмеження свободи слова та придушення політичної опозиції».

Як повідомлялося, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що найближчими тижнями можна очікувати позитивних новин щодо можливого врегулювання війни росії проти України.

 
