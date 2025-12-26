Міненерго відреагувало на "ліцензування" росією енергоблоку Запорізької АЕС

Відомство наголосило, що будь-які спроби відновлення експлуатації реакторів створюють реальну загрозу ядерної аварії.

Міністерство енергетики засудило видачу рф "ліцензії" на експлуатацію одного з енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Рішення, оголошене російським Ростехнадзором у грудні 2025 року, є юридично нікчемним і не створює жодних правових наслідків. Запорізька АЕС є об’єктом виключної юрисдикції України, а єдиним компетентним органом ядерного регулювання на її території залишається Державна інспекція ядерного регулювання України. Будь-які "дозвільні документи", видані окупаційною адміністрацією або структурами держави-агресора, є грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України", – йдеться в заяві.

Відомство наголосило, що дії рф суперечать резолюції Генеральної Асамблеї ООН, рішенням Ради керуючих МАГАТЕ та базовим принципам агентства щодо ядерної безпеки і захищеності. Вони є черговим підтвердженням свідомої стратегії росії з використання цивільного ядерного об’єкта як інструменту воєнного тиску, шантажу та дестабілізації.

"Особливе занепокоєння викликають заяви російської сторони про нібито технічну готовність енергоблока до роботи. В умовах втрати Каховського водосховища, системних перебоїв зовнішнього електроживлення внаслідок обстрілів, деградації систем безпеки та відсутності кваліфікованого українського персоналу будь-які спроби відновлення експлуатації реакторів є свідомо безвідповідальними та створюють реальну загрозу ядерної аварії з транскордонними наслідками. Такі дії мають ознаки ядерного тероризму та грубо порушують «сім непорушних принципів» ядерної безпеки МАГАТЕ", – пояснило Міненерго.

Пресслужба міністерства додала, що до незаконного управління захопленою станцією безпосередньо залучені представники російської державної корпорації "Росатом", яка фактично стала складовою воєнної інфраструктури держави-агресора та несе відповідальність за створення загроз глобальній ядерній безпеці.

"Україна наполягає на негайному та повному виведенні російських військ і всього несанкціонованого персоналу з території Запорізької атомної електростанції та міста Енергодар, поверненні станції під повний контроль законних і компетентних органів України, а також на безумовному збереженні всіх енергоблоків ЗАЕС у режимі "холодного зупину" до моменту її деокупації", – вказано в заяві.

Крім того, Міненерго звернулося до партнерів з вимогою посилити санкції проти російського атомного сектора.