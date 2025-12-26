Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Генсек НАТО: Європа не повинна відмовлятися від співпраці зі США в обороні

26 грудня 2025, 11:38
Однак США залишаються активними та підтримують Альянс.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що, незважаючи на поточний курс адміністрації президента США Дональда Трампа, Європа не повинна повністю відмовлятися від співпраці зі США у сфері оборони. 

Про це повідомляє газета FAZ.

За словами Рютте, Сполучені Штати очікують від європейських союзників більшої відповідальності та збільшення витрат на оборону, але підкреслив: важливо робити це спільно з США. Генсек запевнив, що США залишаються повністю підтримувати НАТО і залишаються активними в Європі.

Заява Рютте пролунала у відповідь на висловлювання голови Європейської народної партії Манфреда Вебера, який закликав до створення "європейського НАТО", оскільки, на його думку, більше не можна беззастережно покладатися на США. Рютте висловив повагу до Вебера, але додав, що має іншу позицію щодо цього питання.

"Я абсолютно переконаний, що США повністю підтримують НАТО. У цьому немає жодних сумнівів", – підкреслив він.

Генсек також згадав саміт НАТО влітку в Гаазі, де союзники зобов’язалися збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року, назвавши це одним із найбільших успіхів президента Трампа у сфері зовнішньої політики.

Крім того, Рютте наголосив, що НАТО складається не лише з США та країн ЄС.

"Коли йдеться про Європу і НАТО, то це більше, ніж ЄС", – зазначив він, вказавши на таких членів Альянсу, як Велика Британія, Норвегія, Канада та США.

 
НАТОЄвропа

