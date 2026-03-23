Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США продовжують підтримку України через Європу – Рютте

23 березня 2026, 11:31
Генсек НАТО підтвердив, що США передають розвіддані та зброю українським силам за посередництвом європейських партнерів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні допомогу, передаючи розвіддані та постачаючи зброю через європейських партнерів.

Про це він розповів в інтерв’ю для телеканал CBS News.

"Що стосується України, США знову надають критично важливу розвідувальну підтримку і забезпечують постачання зброї, працюючи разом з європейцями, щоб гарантувати, що Україна має все необхідне для боротьби проти росії", – сказав Рютте.

Ведуча програми зауважила, що президент США Дональд Трамп критикував Європу за те, що Вашингтон допомагає їй з Україною, а альянс НАТО не приєднався до військової операції США проти Ірану. 

Генсек НАТО підтвердив, що допомога Україні продовжується, а Трамп координує свої дії з командою – Джаредом Кушнером, Стівом Віткоффом і сенатором Марко Рубіо – для тиску на росію та досягнення угоди.

"Президент США чинить тиск на москву разом із європейцями. Всі зусилля Трампа спрямовані на успішне завершення війни", – резюмував Рютте, додавши, що саме він домігся зрушення переговорів із ккермремлем після тривалого застою.

Рютте також зазначив, що під час візиту до Лондона провів півтори години з президентом України Володимир Зеленський, підкресливши його прагнення до завершення війни та готовність співпрацювати для укладення угоди.

 

НАТОМарк Рюттепідтримка України

Останні матеріали

ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
23 березня 2026, 14:56
Політика
23 березня 2026, 11:41
Політика
23 березня 2026, 07:51
Політика
20 березня 2026, 12:23
Політика
20 березня 2026, 11:57
Політика
20 березня 2026, 07:15
Політика
19 березня 2026, 14:30
Політика
19 березня 2026, 11:32
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється