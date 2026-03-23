США продовжують підтримку України через Європу – Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні допомогу, передаючи розвіддані та постачаючи зброю через європейських партнерів.
Про це він розповів в інтерв’ю для телеканал CBS News.
"Що стосується України, США знову надають критично важливу розвідувальну підтримку і забезпечують постачання зброї, працюючи разом з європейцями, щоб гарантувати, що Україна має все необхідне для боротьби проти росії", – сказав Рютте.
Ведуча програми зауважила, що президент США Дональд Трамп критикував Європу за те, що Вашингтон допомагає їй з Україною, а альянс НАТО не приєднався до військової операції США проти Ірану.
Генсек НАТО підтвердив, що допомога Україні продовжується, а Трамп координує свої дії з командою – Джаредом Кушнером, Стівом Віткоффом і сенатором Марко Рубіо – для тиску на росію та досягнення угоди.
"Президент США чинить тиск на москву разом із європейцями. Всі зусилля Трампа спрямовані на успішне завершення війни", – резюмував Рютте, додавши, що саме він домігся зрушення переговорів із ккермремлем після тривалого застою.
Рютте також зазначив, що під час візиту до Лондона провів півтори години з президентом України Володимир Зеленський, підкресливши його прагнення до завершення війни та готовність співпрацювати для укладення угоди.