Балістичні ракети Ірану демонструють загрозу для Лондона та Парижа – The Times

22 березня 2026, 14:50
Amir Cohen/Reuters
Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що це перший випадок з початку операції, коли Іран запустив ракету, здатну долетіти до приблизно 4000 км.

Тегеран здійснив запуск двох балістичних ракет середньої дальності по американо-британській військовій базі Дієго-Гарсія в Індійському океані, що, за оцінками експертів, є серйозним попередженням для безпеки Європи. База розташована приблизно на тій самій відстані від Ірану, що й Лондон чи Париж.

Про це повідомляє The Times з посиланням на дипломатичні та розвідувальні джерела.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що це перший випадок з початку операції, коли Іран запустив ракету, здатну долетіти до приблизно 4000 км. "Іранський терористичний режим становить глобальну загрозу… з ракетами, які можуть досягти Лондона, Парижа або Берліна", – заявили ізраїльські військові.

За повідомленнями, перша ракета була перехоплена американським кораблем, друга пролетіла близько 3200 км і впала приблизно за 640 км від Дієго-Гарсії, де розташовані близько 100 британських військових.

Велика Британія днями надала США дозвіл використовувати свої бази для ударів по іранських об’єктах, які загрожують кораблям в Ормузькій протоці. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у відповідь заявив, що прем’єр Британії Кір Стармер "наражає на небезпеку життя британців".

Експерти вважають, що удари продемонстрували безпрецедентні балістичні можливості Ірану. "Сьогодні це ракети; завтра це може бути ядерна зброя", – зазначив Денні Цитринович з Тель-Авівського інституту досліджень національної безпеки.

Дипломати зазначають, що метою Ірану, ймовірно, було не ураження бази, а попередження Великій Британії та європейським союзникам, які підтримують дії США та Ізраїлю щодо безпеки Ормузької протоки. За оцінками, ракети нового типу, запущені з півночі Ірану, потенційно можуть охопити всю Європу.

ЄвропаФранціяІранракетиБританія

