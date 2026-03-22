Топ командування НАТО вперше за велику війну приїхало до Києва

Паліса розповів, що Україну відвідала делегація на чолі з Адміралом П’єром Вандьє, верховним головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО з питань трансформації, і це перший візит військових посадовців НАТО такого рівня за час повномасштабної війни.

"Говорили предметно про залучення українських військових до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника (Red Team). Минулорічний досвід участі наших підрозділів показав союзникам новітні методи ведення війни – у навчальних сценаріях українські команди продемонстрували суттєву перевагу… Сьогодні Україна – це не лише споживач безпеки. Україна – це її виробник", – зазначив Паліса.