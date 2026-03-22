Топ командування НАТО вперше за велику війну приїхало до Києва

22 березня 2026, 14:30
Це перший візит військових посадовців НАТО такого рівня за час повномасштабної війни.

Україну відвідала делегація НАТО на чолі з верховним головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО з питань трансформації адміралом П’єром Вандьє, що стало першим візитом такого рівня за час повномасштабної війни.

Про це заявив у своїх соцмережах заступник голови Офісу президента Павло Паліса.

Паліса розповів, що Україну відвідала делегація на чолі з Адміралом П’єром Вандьє, верховним головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО з питань трансформації, і це перший візит військових посадовців НАТО такого рівня за час повномасштабної війни. 

"Говорили предметно про залучення українських військових до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника (Red Team). Минулорічний досвід участі наших підрозділів показав союзникам новітні методи ведення війни – у навчальних сценаріях українські команди продемонстрували суттєву перевагу… Сьогодні Україна – це не лише споживач безпеки. Україна – це її виробник", – зазначив Паліса.

Останні матеріали

Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
Політика
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Переклад iPress – 20 березня 2026, 07:15
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Політика
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Політика
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
