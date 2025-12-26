Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський готовий до референдуму щодо мирного плану Трампа за умови перемир’я з боку рф – Axios

26 грудня 2025, 21:33
Як зазначає видання, план президента Дональда Трампа все ще вимагає від України територіальних поступок на сході.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий винести на референдум рішення щодо мирного плану, запропонованого США, якщо росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів.
 
Про це він розповів у коментарі виданню Axios.
 
Як зазначає видання, план президента Дональда Трампа все ще вимагає від України територіальних поступок на сході, і Зеленський має намір заручитися схваленням українського народу, перш ніж укладати угоду.
 
Однак український президент пояснив журналістам, що проведення такого плебісциту призведе до значних політичних, логістичних і безпекових викликів. Тож він вважає, що 60-денне припинення вогню для організації та проведення голосування "є мінімумом", пише Axios.
 
Тим часом високопоставлений посадовець США повідомив Axios, що росіяни розуміють необхідність припинення вогню в разі проведення референдуму, але вимагають коротшого терміна. А втім, Зеленський у розмові із журналістами зауважив, що йому наразі незрозуміло, чи готова росія взагалі погодитися з американським планом.

 

