Зеленський готовий до референдуму щодо мирного плану Трампа за умови перемир’я з боку рф – Axios

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий винести на референдум рішення щодо мирного плану, запропонованого США, якщо росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів.

Про це він розповів у коментарі виданню Axios.

Як зазначає видання, план президента Дональда Трампа все ще вимагає від України територіальних поступок на сході, і Зеленський має намір заручитися схваленням українського народу, перш ніж укладати угоду.

Однак український президент пояснив журналістам, що проведення такого плебісциту призведе до значних політичних, логістичних і безпекових викликів. Тож він вважає, що 60-денне припинення вогню для організації та проведення голосування "є мінімумом", пише Axios.