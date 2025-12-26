росія у 2025 році перевиконає план із набору людей в армію – Буданов

Буданов зазначив, що основним джерелом поповнення російської армії є контрактники.

росія перевиконає свій мобілізаційний план на 2025 рік. Росіяни набрали 403 тисячі осіб уже на початку грудня.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, основним джерелом поповнення російської армії є контрактники. Проте голова ГУР зазначив, що Москва стикається з труднощами в процесі набору людей.

"Тому періодично вони збільшують рівень одноразових виплат: він коливається залежно від регіону, але це значні суми. Так вони заманюють людей до війська", - пояснив Буданов.

Голова ГУР поділився, що у 2026 році росіяни планують набрати в армію 409 тисяч осіб.