росія у 2025 році перевиконає план із набору людей в армію – Буданов

26 грудня 2025, 20:08
росія у 2025 році перевиконає план із набору людей в армію – Буданов
Фото: з вільного доступу
Буданов зазначив, що основним джерелом поповнення російської армії є контрактники.
росія перевиконає свій мобілізаційний план на 2025 рік. Росіяни набрали 403 тисячі осіб уже на початку грудня.
 
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "Суспільному".
 
За його словами, основним джерелом поповнення російської армії є контрактники. Проте голова ГУР зазначив, що Москва стикається з труднощами в процесі набору людей.
 
"Тому періодично вони збільшують рівень одноразових виплат: він коливається залежно від регіону, але це значні суми. Так вони заманюють людей до війська", - пояснив Буданов.
 
Голова ГУР поділився, що у 2026 році росіяни планують набрати в армію 409 тисяч осіб.
