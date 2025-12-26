Президенти Польщі та США обговорили питання безпеки на тлі війни рф проти України

Президенти Польщі та США Кароль Навроцький та Дональд Трамп обговорили двосторонні відносини, регіональну безпеку на тлі війни росії проти України та участь Польщі у роботі "Великої двадцятки" (G20).

Розмова почалася з обміну різдвяними привітаннями.

"Навроцький і Трамп обговорили стан трансатлантичних відносин та регіональної безпеки у зв'язку з війною в Україні, розпочатою Російською Федерацією. Зокрема, вони обговорили прогрес у мирних домовленостях", - йдеться у повідомленні.

Вони також обговорили участь Польщі в роботі групи G20, польсько-американське економічне співробітництво та питання енергетики.