Президенти Польщі та США обговорили питання безпеки на тлі війни рф проти України
26 грудня 2025, 19:10
Також Навроцький і Трамп обговорили участь Польщі в роботі групи G20.
Президенти Польщі та США Кароль Навроцький та Дональд Трамп обговорили двосторонні відносини, регіональну безпеку на тлі війни росії проти України та участь Польщі у роботі "Великої двадцятки" (G20).
Про це повідомила канцелярія польського президента у соцмережі Х.
Розмова почалася з обміну різдвяними привітаннями.
"Навроцький і Трамп обговорили стан трансатлантичних відносин та регіональної безпеки у зв'язку з війною в Україні, розпочатою Російською Федерацією. Зокрема, вони обговорили прогрес у мирних домовленостях", - йдеться у повідомленні.
Вони також обговорили участь Польщі в роботі групи G20, польсько-американське економічне співробітництво та питання енергетики.