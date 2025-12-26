Британія встановила рекорд з експорту зброї у 2025 році

Ба більше, уряд країни заявив, що це не межа, і наступного року ця сума буде ще більшою.

Цьогоріч Британія експортувала озброєння на рекордну суму у 22 мільярди євро.

Про це заявив міністр Британії з оборонних закупівель Люк Поллард, якого цитує Euractiv.

За його словами, рекордні показники були досягнуті внаслідок нарощування урядами європейських країн військових витрат та розширення оборонних галузей. Це відбувається на тлі повномасштабної війни в Україні та зростання загроз безпеці.

"У 2026 році буде ще більше", - зауважив британський міністр.