Брюссель та G7 готують нові обмеження для російських нафтових поставок

Спільна з США заборона на морські послуги може завдати нового удару по доходах енергетичного сектора росії, зазначає інформагентство.

Євросоюз обговорює заміну цінової стелі для російської нафти на заборону надавати танкерам тіньового флоту послуги в сфері судноплавства - від страховок до обслуговування в портах.

Цю міру планується включити в 20-й пакет санкцій ЄС, приурочений до річниці російського вторгнення в Україну.

Єврокомісія також розпочала консультації щодо цього заходу з партнерами по "великій сімці", розповіли Euronews кілька чиновників і дипломатів. Спільна з США заборона на морські послуги може завдати нового удару по доходах енергетичного сектора росії, зазначає інформагентство.

Відзначається, що введений G7 наприкінці 2022 року ліміт обмежив ціну російської нафти рівнем у $60 за барель: європейським і американським страховикам, які контролювали 90% світового ринку морського страхування, та іншим компаніям заборонялося надавати фінансові послуги в разі поставок нафти за ціною вище ліміту.

У вересні 2025 року ЄС, а разом з ним Велика Британія, Канада, Японія, а також Австралія знизили стелю до $47,6, а нещодавно - до $44,1 за барель. Адміністрація Трампа не пішла їхнім прикладом. Тепер Брюссель намагається скоординувати свої дії в питанні санкцій проти російського тіньового флоту з Білим домом.