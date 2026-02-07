Брюссель та G7 готують нові обмеження для російських нафтових поставок
Євросоюз обговорює заміну цінової стелі для російської нафти на заборону надавати танкерам тіньового флоту послуги в сфері судноплавства - від страховок до обслуговування в портах.
Цю міру планується включити в 20-й пакет санкцій ЄС, приурочений до річниці російського вторгнення в Україну.
Єврокомісія також розпочала консультації щодо цього заходу з партнерами по "великій сімці", розповіли Euronews кілька чиновників і дипломатів. Спільна з США заборона на морські послуги може завдати нового удару по доходах енергетичного сектора росії, зазначає інформагентство.
Відзначається, що введений G7 наприкінці 2022 року ліміт обмежив ціну російської нафти рівнем у $60 за барель: європейським і американським страховикам, які контролювали 90% світового ринку морського страхування, та іншим компаніям заборонялося надавати фінансові послуги в разі поставок нафти за ціною вище ліміту.
У вересні 2025 року ЄС, а разом з ним Велика Британія, Канада, Японія, а також Австралія знизили стелю до $47,6, а нещодавно - до $44,1 за барель. Адміністрація Трампа не пішла їхнім прикладом. Тепер Брюссель намагається скоординувати свої дії в питанні санкцій проти російського тіньового флоту з Білим домом.