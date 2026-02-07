Британія зміцнила військову присутність на Кіпрі на тлі загрози удару США по Ірану
Британія відправила додаткові винищувачі на свою військову базу "Акротирі" на Кіпрі, щоб посилити безпеку через побоювання можливого удару США по Ірану та ескалації конфлікту в регіоні.
Про це повідомляє The Times.
Шість літаків F-35B вилетіли з бази у Великій Британії у п’ятницю та прибули на Кіпр на випадок, якщо ситуація в регіоні загостриться. Британські військові регулярно перевіряють безпеку бази та ухвалили рішення про посилення сил у країні.
F-35 приєднаються до винищувачів Typhoon, які вже базуються на Кіпрі та виконують місії над Іраком і Сирією. Винищувачі F-35 виконуватимуть оборонні завдання, тоді як Typhoon залишаються для постійного патрулювання в рамках операції Shader проти залишків "Ісламської держави".
Минулого місяця чотири винищувачі RAF Typhoon зі спільної британсько-катарської ескадрильї №12 були розгорнуті в Катарі на прохання уряду країни через загострення регіональної напруженості.
6 лютого в Омані пройшли переговори між представниками США та Ірану щодо ядерної програми Ірану.