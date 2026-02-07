Британія зміцнила військову присутність на Кіпрі на тлі загрози удару США по Ірану

Шість літаків F-35B вилетіли з бази у Великій Британії у п’ятницю та прибули на Кіпр на випадок, якщо ситуація в регіоні загостриться.

Британія відправила додаткові винищувачі на свою військову базу "Акротирі" на Кіпрі, щоб посилити безпеку через побоювання можливого удару США по Ірану та ескалації конфлікту в регіоні.

Про це повідомляє The Times.

Шість літаків F-35B вилетіли з бази у Великій Британії у п’ятницю та прибули на Кіпр на випадок, якщо ситуація в регіоні загостриться. Британські військові регулярно перевіряють безпеку бази та ухвалили рішення про посилення сил у країні.

F-35 приєднаються до винищувачів Typhoon, які вже базуються на Кіпрі та виконують місії над Іраком і Сирією. Винищувачі F-35 виконуватимуть оборонні завдання, тоді як Typhoon залишаються для постійного патрулювання в рамках операції Shader проти залишків "Ісламської держави".

Минулого місяця чотири винищувачі RAF Typhoon зі спільної британсько-катарської ескадрильї №12 були розгорнуті в Катарі на прохання уряду країни через загострення регіональної напруженості.

6 лютого в Омані пройшли переговори між представниками США та Ірану щодо ядерної програми Ірану.