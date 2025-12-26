Пекін ввів санкції проти США через продаж зброї Тайваню
Міністерство закордонних справ Китаю оголосило санкції проти десятьох осіб і 20 американських оборонних компаній у відповідь на продаж зброї Тайваню.
Про це пише агенція Reuters.
Під обмеження потрапила зокрема філія Boeing у Сент-Луїсі. Санкції передбачають заморожування всіх активів у Китаї, а також заборону китайським організаціям і громадянам вести бізнес із цими компаніями та особами. Крім того, включеним до списку заборонено в'їжджати до Китаю.
У США нещодавно схвалили продаж зброї Тайваню на $11,1 млрд, що стало найбільшим пакетом озброєння за всю історію американської допомоги острову.
У новому стратегічному документі США зазначається, що президент Дональд Трамп планує запобігти конфлікту з Китаєм через Тайвань і Південно-Китайське море шляхом посилення військової потужності США та союзників.
Ще навесні США наполягали на прискоренні поставок зброї Тайваню.