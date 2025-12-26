Зеленський провів низку розмов із лідерами Канади, НАТО і країн Європи

Головна тема - переговори із президентом США Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський провів низку телефонних розмов із лідерами Канади, НАТО та європейських держав, під час яких обговорив дипломатичні зусилля щодо припинення війни, координацію з партнерами та підготовку спільних позицій.

Про це глава держави повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

Зокрема, Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Президент поінформував канадську сторону про стан переговорів зі Сполученими Штатами та підготовку перших документів. Він наголосив на важливості спільної роботи для гарантування безпеки й відновлення України та подякував Канаді за чітку підтримку.

Президент також зазначив, що в найближчі дні можливий суттєвий прогрес як у двосторонніх контактах України та США, так і в межах Коаліції охочих. Зеленський підкреслив, що саме росія залишається стороною, яка гальмує процес і намагається затягувати час.

Окремо Зеленський обговорив ситуацію з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони скоординували позиції напередодні міжнародних зустрічей у Флориді та домовилися діяти максимально продуктивно. Президент наголосив, що Україна ніколи не була і не буде перешкодою для миру, та поінформував про нещодавні контакти з представниками президента США Дональда Трампа.

Також Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Президент поінформував його про актуальні деталі перемовин з американською стороною та наголосив на важливості подальшої підтримки України. Сторони обговорили співпрацю в межах програм SAFE і PURL, зокрема, у сфері посилення ППО та захисту енергетики.

Крім того, Зеленський поспілкувався з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Під час розмови сторони скоординували європейські позиції та обговорили підготовку до майбутніх контактів із президентом США. Президент подякував Німеччині за незмінну підтримку, зазначивши, що спільні дії вже врятували тисячі життів в Україні та посилили оборонні й дипломатичні позиції держави.