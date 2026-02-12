Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українські "Фламінго" знищили великий арсенал ГРАУ у Волгоградській області

12 лютого 2026, 12:59
Українські
джерело militarnyi
Також було уражено завод у Мічурінську та склади боєприпасів на окупованих територіях Запоріжжя.

Сили оборони України завдали удару по одному з найбільших арсеналів Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони рф у районі населеного пункту Котлубань (Волгоградська область).

Про це повідомив Генштаб.

Зазначається, що удар було здійснено українськими засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго". На території об'єкта зафіксовано потужні вибухи з подальшою вторинною детонацією. Масштаби руйнувань і втрат уточнюються.

Крім того, у населеному пункті Мічурінськ (Тамбовська область) уражено підприємство "Мічуринський завод Прогрес", що виробляє високотехнологічне обладнання для авіаційних та ракетних систем і забезпечує російську армію. На території заводу виникла пожежа, подробиці збитків уточнюються.

Також на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, у районах населених пунктів Терпіння та Розівка, зафіксовано ураження складів боєприпасів противника.

Раніше, 11 лютого, внаслідок удару по нафтопереробному заводу "Волгоградський" пошкоджено установку первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-1, елементи АВТ-3 та інфраструктуру підприємства, знижено навантаження на інших об'єктах або відбулася їхня зупинка.

Сили оборони України продовжують системні заходи для послаблення бойового потенціалу російського агресора.

Сьогодні зранку також стало відомо, що дрони атакували НПЗ за 2000 км від України.

 

війнавтрати рф

