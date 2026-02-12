Дрони атакували НПЗ за 2000 км від України

У російському місті Ухта почалась пожежа та евакуація.

У місті Ухта в республіці Комі зранку під атакою дронів опинився нафтопереробний завод "Лукойл-Ухтанєфтєпєрєработка".

Місцеві мешканці повідомляють про кілька вибухів та пожежу на території підприємства.

За даними Telegram-каналу Astra, над місцем влучання піднявся густий чорний дим. У місті оголосили евакуацію в ТЦ "Ярмарок", пролунали сирени повітряної тривоги, а в аеропорту Ухти тимчасово обмежили польоти.

Завод, заснований у 1933 році, з 1999 року входить до складу компанії "Лукойл". Основна сировина надходить по магістральному нафтопроводу Уса – Ухта, частково – через місцевий нафтопровід Тебук – Ухта.

Нафтопереробний завод переробляє нафту з Тимано-Печорського басейну; у 2020 році обсяг переробки становив близько 2 млн тонн.

Продукцію відправляють залізницею, а важку нафту з Ярезького родовища доставляють цистернами.

Ця атака стала однією із серії інцидентів із безпілотниками на російських об'єктах енергетичної інфраструктури: раніше дрони завдали удару по нафтопереробному підприємству у Волгограді, де також виникла пожежа.