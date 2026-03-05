Бельгія за 2 роки не передала Україні жодного з обіцяних літаків F-16

Бельгія пообіцяла Україні 30 винищувачів F-16.

Бельгія два роки тому взяла на себе довгострокові зобов'язання перед Україною щодо постачання 30 винищувачів F-16, проте жоден з них досі не був поставлений.

Цей факт підтвердило Міністерство оборони країни у відповідь на запит телекомпанії VRT.

Зазначається, що причиною названо затримки в поставках нових F-35, які повинні замінити старі літаки.

"Генерал-майор ВПС Герт Де Декер пояснив, що F-16 можуть бути передані тільки після завершення цієї заміни і задоволення власних потреб Бельгії", - пише видання.

При цьому він підкреслив, що фіксованого терміну для передачі бельгійських винищувачів F-16 Україні ніколи не було.