Бельгія за 2 роки не передала Україні жодного з обіцяних літаків F-16

05 березня 2026, 13:53
Бельгія за 2 роки не передала Україні жодного з обіцяних літаків F-16
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Бельгія пообіцяла Україні 30 винищувачів F-16.
Бельгія два роки тому взяла на себе довгострокові зобов'язання перед Україною щодо постачання 30 винищувачів F-16, проте жоден з них досі не був поставлений.
 
Про це пише brf.be.
 
Цей факт підтвердило Міністерство оборони країни у відповідь на запит телекомпанії VRT.
 
Зазначається, що причиною названо затримки в поставках нових F-35, які повинні замінити старі літаки.
 
"Генерал-майор ВПС Герт Де Декер пояснив, що F-16 можуть бути передані тільки після завершення цієї заміни і задоволення власних потреб Бельгії", - пише видання.
 
При цьому він підкреслив, що фіксованого терміну для передачі бельгійських винищувачів F-16 Україні ніколи не було.
Бельгіявійна в Україніросія окупанти

