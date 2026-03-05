ВМС ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-27 над Чорним морем

Ка-27. Специфікація: протичовновий / пошуково-рятувальний вертоліт. В Україні є 1 Ка-27ПЛ і 1 Ка-27ПС. Фото MC1 Edward Kessler

Корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів, що рухаються на глибині до 500 метрів зі швидкістю до 75 км/год.

У четвер, 5 березня Військово-морські сили ЗСУ знищили російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України на сторінці у Facebook.

"Силами та засобами Військово-морських сил Збройних сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27", — йдеться у повідомленні.

Він здатний виконувати пошукові та бойові завдання на відстані до 200 км від корабля базування. Вертоліт може діяти як самостійно, так і у складі групи у взаємодії з кораблями.

Ка-27 може виконувати місії вдень і вночі у простих та складних метеоумовах при хвилюванні моря до 5 балів. Машина здатна працювати як з берегових аеродромів, так і з борту корабля.