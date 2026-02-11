Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард

Співзасновник та директор Європейської ради з міжнародних відносин Марк Леонард описує парадокс нових правих: подібно до російських більшовиків вони майстерно використовують кризи капіталізму для мобілізації робітничого класу, але не в його інтересах. Як колись більшовики обіцяли "владу Радам", а натомість збудували диктатуру номенклатури, так і сучасні мільярдери на кшталт Трампа, політики з досвідом у фінансах, як-от Вайдель, та фінансові трейдери як Фарадж позиціонують себе "трибунами народу", щоб реалізувати інтереси глобального капіталу. Вони експлуатують полікризу лібералізму та зростання відчуження робітників не для перебудови економічної системи, а для демонтажу демократичних інститутів, які стримують владу еліт. Це нова класова війна, у якій робітничий клас є не бенефіціаром, а інструментом у руках тих самих привілейованих верств, проти яких він нібито повстає.

Зміна епохи – Zeitenwende

"Економічний занепад затьмарюється реальною і більш суворою перспективою зникнення цивілізації, – проголошує нова Стратегія національної безпеки США (СНБ), оприлюднена 4 грудня 2025 року. – Якщо нинішні тенденції збережуться, через 20 років або навіть раніше континент стане невпізнанним. Таким чином, далеко не очевидно, чи матимуть деякі європейські країни достатньо сильну економіку та армію, щоб залишатися надійними союзниками".

Це було зовсім не схоже на будь-яку попередню Стратегію національної безпеки – навіть на ту, що була опублікована першою адміністрацією Дональда Трампа в 2017 році. Зникли традиційні американські проповіді про спільні трансатлантичні цінності та інтереси, а також про святість відносин із європейськими союзниками. Натомість з'явилася жорстка критика політики та культури сучасної Європи, яка натякала, що подальші інвестиції США в безпеку континенту можуть бути зумовлені необхідністю змінити цю "цивілізаційну знеціненість". У документі також стверджувалося, що друга адміністрація Трампа підтримає "зростаючий вплив патріотичних європейських партій" – мабуть, маючи на увазі підйом націоналістичних сил у більшості країн Європи.

Попри те, що СНБ викликала гостре занепокоєння в традиційних європейських політичних колах, це не мало б стати несподіванкою. Дев'ять місяців тому Джей Ді Венс шокував Мюнхенську безпекову конференцію подібною заявою: "Мене турбує загроза зсередини [Європи]. Якщо ви боїтеся своїх власних виборців, Америка нічого не може для вас зробити". Ніби цього було недостатньо для підтвердження настання нової політичної ери, віцепрезидент Трампа, перебуваючи в Мюнхені зустрівся з Алісою Вайдель з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), але не з Олафом Шольцем, який на той час був федеральним канцлером Німеччини.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступає на Мюнхенській безпековій конференції, Німеччина, 14 лютого 2025 року. REUTERS/Wolfgang Rattay

Все це підтверджує, що "друга американська революція" Дональда Трампа дійсно дісталася Європи. Її мета – перевернути чимало уявлень про внутрішню політику, роль держави та міжнародний порядок. Адміністрація прагне скасувати ліберальний консенсус останніх восьми десятиліть, зокрема віру у відкриті ринки та вільну торгівлю, підтримку керованої імміграції як економічної та моральної необхідності, а також прихильність до прогресу (економічного чи соціального) як самоцілі. Натомість Трамп і Венс просувають "національно-консервативну" революцію як у США, так і в Європі.

Паралельно вони працюють над довгостроковими змінами в самій Європі. Протягом останніх 15 років партії, які виступають проти ліберального консенсусу, здобули підтримку у більшості країн континенту. Аналіз The Economist показує, що ультраправі партії зараз є найпопулярнішою політичною сім'єю в Європі: станом на лютий 2025 року вони в середньому набирали 24% голосів на виборах – більше, ніж традиційні консерватори або соціал-демократи. На момент написання статті партії поза традиційним мейнстрімом, очолюють Чехію, Угорщину, Італію та Словаччину, а також лідирують у опитуваннях у Франції, Німеччині та Великій Британії. Вони демонструють свою силу, блокуючи спільні європейські дії та впливаючи на ослаблені основні політичні сили.

Ці політики та мислителі, що їх оточують, є амбітними. Вони говорять про перетворення глобального консенсусу в масштабах, порівнянних із трансформаціями, ініційованими Джоном Мейнардом Кейнсом і Франкліном Д. Рузвельтом у 1930-х і 1940-х роках, а також Рональдом Рейганом і Маргарет Тетчер у 1980-х роках. Протягом останнього року я спілкувався з провідними діячами нової правої течії в Австрії, Франції, Німеччині, Угорщині, Ізраїлі, Італії, Польщі, Швейцарії, Великій Британії та США, намагаючись краще зрозуміти їхній рух – не в останню чергу з надією знайти способи протидії йому.

Нових правих часто відкидають як застарілу, ретроградну силу, яка нібито прагне повернути "краще вчора". Але в ході мого дослідження я виявив, що це гіперсучасна, навіть постмодерна сила, яка добре адаптована до політичних, соціальних та інтелектуальних умов 2020-х років. У цьому полягає її потенціал – і виправдання її позначення як "нової". Її прапороносці та теоретики мають переконливий аналіз сьогодення, шлях до створення стійкої виборчої бази, впевнену політичну програму та методи організації та комунікації, які дозволяють їм процвітати в цифрову епоху. Це чотири складові цієї нової правої сили, яка в багатьох місцях інтегрувала їх у цілісне та ефективне ціле.

У цій статті я розгляну кожну з них по черзі. Спочатку я покажу, як нові праві використовують кризи взаємозалежності та підірвану легітимність правлячих еліт як відправну точку для входження в політику. Далі досліджу розвиток нової соціальної бази, що складається переважно з виборців з робітничого класу. По-третє, я розберу політичну програму нових правих. І наостанок розгляну їхні стратегії комунікації та мобілізації. У цій статті використовуються неофіційні інтерв'ю та аналіз літератури і програм нової правої сили, щоб розкрити контури кожного з цих стовпів, а потім викласти деякі особисті міркування щодо того, як має реагувати основна політична сила.

Варто зазначити, що існують великі відмінності між різними проявами нових правих сил в західному світі. Частково це пов'язано з виборчими системами, які породжують абсолютно різні національні динаміки. Президентські системи Америки та Франції, пропорційна система представництва Нідерландів та мажоритарна система Великої Британії наповнені різними типами партій з різними виборчими стимулами.

Крім того, існують розбіжності, зумовлені історією, географією та політичною культурою. У такій країні, як Німеччина, з її інституціоналізованою "культурою пам'яті", чутливість до ультраправих сил, очевидно, набагато більша, ніж деінде. Деякі партії також важко поєднуються між собою. Наприклад, французький Національний фронт (RN) розірвав стосунки з німецькою партією AfD, яка відверто дотримується жорсткої лінії, через ревізіоністські погляди на нацистський режим всередині партії. Зовсім недавно нові агресивні плани Трампа щодо Гренландії вбили клин між адміністрацією та європейськими новими правими, і такі лідери, як Вайдель, Найджел Фарадж з Reform UK та Джордан Барделла, президент Національного фронту, висловили свою незгоду.

Проте, як покаже ця стаття, між цими різними рухами існує значна сімейна схожість. Вони черпають натхнення один в одного і загалом відповідають описаній мною формулі чотирьох стовпів. Найголовніше, що вони мають спільного ворога: лібералізм.

Аналіз моменту: провали лібералізму та кризове "підприємництво"

Нові праві розглядають напруження в основі лібералізму як ключ до влади. Філософи, такі як Ален де Бенуа, Патрік Дінен та Йорам Хазоні, стверджують, що лібералізм створив глобальний порядок, який руйнує суспільства. Після Другої світової війни сформувався консенсус навколо "ліберальної демократії" з трьома принципами: всі люди народжуються вільними і рівними; політичні зобов'язання випливають зі згоди; головна мета інститутів – збереження індивідуальної свободи. Це призвело до політики індивідуалістичної лібералізації всередині країн та глобалізації на міжнародному рівні.

Хазоні стверджує, що орієнтація на індивідуальну свободу призводить до атомізації суспільства, оскільки ігнорує критичні форми колективної ідентичності: сім'ю, плем'я і націю. Лібералізм поступово згладив відмінності між країнами та позбавив суспільства сенсу, ставши настільки гегемоністським, що справжні альтернативи здаються неможливими.

Інтелектуал AfD Бенедікт Кайзер у книзі "Збіг криз" (2023) стверджує, що кризи відкривають можливість для нових політичних сил. З 2007 року кризи стали в Європі звичним явищем: фінансова криза, криза єврозони (2010), міграційна криза (2015), пандемія COVID-19 (2020), потім безпекова та енергетична кризи та інфляційна криза через вторгнення росії в Україну (2022). Кайзер стверджує, що "постійна криза" випливає із взаємозалежностей у глобалізованому суспільстві, і лише через таку кризу еліти втратять контроль.

Кайзеру 38 років, він працює в Бундестазі помічником депутата AfD. Його шлях пролягав від неонацистських маргіналів до найбільшої опозиційної партії Німеччини. Зараз він – один з найвизначніших представників нового інтелектуального руху навколо AfD.

Опитування ECFR (2024) показали, як кожна криза делегітимізувала політичний порядок: держави не контролювали ситуацію, а їхні заходи викликали питання, кому служить влада. Під час фінансової кризи уряди врятували банки, але скоротили соціальні виплати. Щодо клімату — підвищили витрати для домогосподарств, але дозволили нафтовим компаніям нарощувати прибутки. Міграція принесла прибутки корпораціям, але знизила зарплати та підвищила ціни на житло. Частина респондентів пов’язала допомогу Україні з інфляційною кризою. Під час COVID-19 офісні працівники працювали з дому, тоді як інші ризикували життям.

Хвиля криз створила стійкі політичні ідентичності. Різні люди переживають різні кризи з різною інтенсивністю. Кожна з п'яти проблем має свою групу виборців, які вважають її найактуальнішою. Ці кризові "племена" пояснюють сучасну політику.

Нові праві ефективно використали контекст "полікризи". Чинні уряди обмежені інститутами та повільними процесами. Нові праві стверджують, що подолання цих обмежень – єдиний спосіб досягти змін. На конференції NatCon 2025 учасник сказав: "Суть у тому, щоб все розтрощити".

Трамп, здобувши владу, ігнорував норми та закони, намагаючись закрити кордон, звільняти держслужбовців, позбавити фінансування NPR та Planned Parenthood. Це подає його як лідера, який робить те, на що не наважуються політики мейнстріму. Той самий механізм діє в Європі, коли Марін Ле Пен говорить про ігнорування європейського права.

Епоха криз дозволила партіям швидко переналаштовуватися у відповідь на події, тоді як традиційні партії виявилися громіздкими. З'явилися "підприємці кризи", які кидають виклик лібералізму з різних боків: євро, міграція, вакцинація, клімат.

Найкращий приклад – AfD. Вона виникла як антиєвропейська партія під час єврокризи, але використала міграційну кризу 2015 року, щоб стати головною антиелітарною силою. Згодом вона експлуатувала гнів через COVID-19 та зростання цін унаслідок війни в Україні. Майже всі нові праві партії – від Reform UK до Національного фронту у Франції та FdI Мелоні в Італії – використовують подібні тактики.

Нова класова війна

Тактика нових правих у період кризи спрацювала завдяки надійній соціальній базі – громадам, які відчувають, що опинилися по програшний бік глобалізації та яких ігнорують уряди. Це призвело до нової класової коаліції, об'єднаної навколо соціально консервативних, але економічно прогресивних позицій. Кайзер стверджує: "Ліві відмовилися від соціальних питань на користь політики меншин. Саме капіталізм вимагає постійної міграції, але люди цього не хочуть. Соціальна держава існує для свого народу".

Ключова відмінність нових правих від старих – економічна політика та погляди на класи. Французький політик з Національного фронту пояснив: "Спочатку ми боролися з так званим синдикатом старих правих, який підтримував глобалізацію, ЄС і неоліберальну програму. Їхньою базою була дрібна буржуазія, яка не помічала зростаючого зубожіння робітничого класу".

Член польської Конфедерації сказав, що партія скористалася відчуттям, що уряд не захищає громадян та економіку від Китаю, ЄС та німецьких компаній, які деіндустріалізують країну.

На конференції NatCon 2025 спікери атакували традиційний республіканський істеблішмент більше, ніж демократів, відкидаючи рейганівський ф’южіонізм і глобалізм епохи Буша. Рейчел Бовард оголосила "ввічливий республіканізм" мертвим. Головний торговельний представник Трампа Джеймісон Грір стверджував, що вільна торгівля – це відхилення, нав'язане глобалістами. Сенатор Шмітт висміяв наратив про "Америку як ідею", називаючи її "місцем і народом". Радник Венса говорив про заміну "республіканізму кантрі-клубу" на "республіканізм робітничого класу" в місцях, "зруйнованих глобалізацією".

Стратеги MAGA, Heritage Foundation і Орен Касс з American Compass просувають "консерватизм, орієнтований на робітників", критичний до корпоративної Америки. Касс закликав республіканців відмовитися від "ортодоксальної віри у вільний ринок".

Це бачення стає виборчою реальністю. У США Трамп 2024 року здобув 66% білих виборців без вищої освіти (проти 32% у Камали Гарріс), 47% латиноамериканців з робітничого класу і 56% виборців з робітничого класу всіх рас.

У Британії консерватор Джонсон 2019 року отримав 41% голосів робітничого класу – немислиме раніше. За даними YouGov, "половина виборців Лейбористської партії, які відмовляються від неї на користь Reform UK, є представниками робітничого класу". Політолог Кертіс зазначає: клас втратив актуальність для старих партій, але став показником для Reform – домінуючої партії для людей без вищої освіти.

У Німеччині підтримка соціал-демократів серед робітничого класу впала з 48% (1998) до 12% (2025). AfD 2025 року отримала 38% голосів робітничого класу (на 17 пунктів більше, ніж 2021) проти 21% серед загального електорату – вражаючий результат для колишньої "партії професорів".

У Франції контраст ще разючіший: у першому турі 2024 року партія Ле Пен "Національний фронт" здобула 59% голосів робітничого класу, тоді як інші сили, зокрема і центристи Макрона, разом – лише 41% (для порівняння: 2017 року Ле Пен мала 43%, інші – 55%).

Іронія очевидна: мільярдер Трамп, колишній трейдер Фарадж і колишня банкірка Goldman Sachs Вайдель позиціонують себе як "трибуни народу". Центристи справедливо ставлять під сумнів щирість їхньої політики, особливо коли Трамп знижує податки для багатих, скорочуючи соціальні видатки.

Чи прагнуть нові праві зміцнити профспілки, запровадити мінімальну зарплату, зменшити податкове навантаження для низькооплачуваних, посилити права працівників? Такі питання виправдані.

Незрозуміло, чи партії проводитимуть цю політику при владі, особливо з різноманітними коаліціями – від критиків ринку (Касс) до лібертаріанців (Маск). Але нові праві зрозуміли: публічна арена – не аудиторія економічного семінару. Символічні заходи – стіна, мита, жорсткі покарання – краще демонструють, на чиєму боці партія, ніж суттєві політичні кроки.

Під час розмов із представниками нових правих стало очевидно: вони розглядають прихильників з робітничого класу як початковий плацдарм. Звідти прагнуть розширити класову базу, виходячи за межі дихотомії "еліта проти народу" до мажоритарної аргументації з підтримкою понад 51% населення.

Національний фронт, можливо, найпрогресивніша сила з них: увага перейшла від критики еліти до проблеми незахищеності у великих містах та демографічних чинників. Це відповідає амбіціям виходу за межі сільських опорних баз на міські райони, що вирішують результати виборів.

Стратегічний документ AfD окреслює подібний курс: зробити партію salonfähig (прийнятною для вихованого суспільства) через поляризацію, з метою замінити CDU як природну правлячу партію. Деякі опитування показують, що 51% німців розглядали б голосування за AfD. Незрозуміло, чи обере AfD "модель Мелоні" завоювання старої правої партії, чи "модель Кікла" її заміни.

Загравання з робітничим класом – не класова боротьба заради неї самої, а сходинка до мажоритарної коаліції, яка дозволить реалізувати радикальну політичну програму.

Джерело: European Council on Foreign Relations