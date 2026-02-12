Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард

Першу частину читайте за посиланням

3. Політичний порядок денний: імміграція, торгівля, зовнішня політика та держава

Політичний порядок денний нових правих має чотири основні елементи: імміграція, торгівля, зовнішня політика та переосмислення держави. Це не лише електоральні розрахунки: йдеться про ідеологічний проєкт, організований навколо відновлення традиціоналістської версії національної культури у публічному житті – не як однієї з багатьох тем, а як головного пріоритету.

Інтелектуали нових правих оплакували занепад колективної ідентичності в західних суспільствах. На думку Хазоні, політика розділяється між "неомарксистським вокізмом", що просуває ідентичності за ознаками гендеру, раси та сексуальності, та національним консерватизмом – зосередженим на сім'ї, племені та нації.

Щоб протидіяти лібералізму та вокізму, нові праві зосереджуються на політиці відновлення націоналістичної культурної ідентичності, зосередженої на консервативних юдео-християнських цінностях. Ця політика "національних переваг" охоплює кордони, економіку, зовнішню політику та державу – відображаючи занепокоєння як їхньої робітничої бази, так і зростаючої кількості виборців-центристів.

Кордони та міграція

Імміграція – найбільша проблема нових правих, що поєднує економічні та культурні мотиви. У Європі всі партії нових правих погоджуються із цим тотемним питанням – тим, яке Віктор Орбан зробив ключовим у 2015 році і яке стало одним із рушіїв Brexit.

Теза: ліберальні обіцянки, що відкрита імміграція принесе користь усім, були зрадою, яка дозволила елітам максимізувати прибутки коштом умов праці та життя, безпеки на вулицях і, понад усе, – збереження національної культури. Орбан говорить про "цивілізаційне самогубство" через імміграцію з різних культур. Венс стверджував: "Америка – це не просто ідея. Це група людей зі спільною історією та спільним майбутнім".

Том Гоман, координатор прикордонної політики Трампа, був зіркою NatCon 2025: він заявив про 96% скорочення нерегулярної міграції за сім тижнів і пообіцяв 400 000 депортацій до кінця року. У Європі політик Національного фронту окреслив триступеневу стратегію: повернення повноважень державі, зміцнення Frontex та кордонів ЄС, а також винесення прикордонного контролю назовні через угоди з третіми країнами.

Ця обмежувальна міграційна програма пов'язана з баченням сім'ї у нових правих. Як сказав Балаж Орбан: "Мета полягає у збереженні нації як спільноти". Це означає обмеження імміграції з одночасним запровадженням фінансової підтримки гетеросексуальних пар із дітьми – як-от угорська "сімейна податкова революція", де матері з двома дітьми не сплачують прибутковий податок.

Торгівля та економіка

Якщо стіни – відповідь на міграцію, то тарифи стають центральним елементом економічної стратегії. Нові праві розглядають економічний націоналізм та реіндустріалізацію як культурні та моральні пріоритети. Торговий представник Трампа Ґрір скаржився, що вільна торгівля знищила Америку і що США передали торговельні рішення СОТ.

Мета Трампа: відновити економічний суверенітет через тарифи, а потім побудувати автономну торговельну політику, повертаючи виробництво в Америку, зокрема працюючи над самозабезпеченням рідкісноземельними металами та створивши вітчизняне виробництво промислових товарів, які зараз імпортуються.

У Європі багато партій нових правих виступають проти вільної торгівлі та глобалізації, особливо ті, що вкорінені в сільськогосподарських і депресивних промислових регіонах. Ле Пен засудила угоду ЄС – Меркосур як напад на "виживання нашого сільського господарства і, отже, суверенітет нашої країни". Під таким тиском обидва уряди – Макрона та Туска – виступили проти угоди.

Центральна роль національної культури очевидна: партії нових правих відстоюють захист сільськогосподарських чи промислових інтересів, посилаючись на національну ідентичність та гордість, а не лише на економіку.

Зовнішня політика

Це культурне підґрунтя визначає зовнішню політику нових правих. Вони виходять із припущення, що ліберальні міжнародні ідеали суперечать національній автономії та ідентичності.

Радник Венса порівняв США сьогодні з Британією після Другої світової війн: він подав Трампа як американського Еттлі, а Байдена – як Черчилля. Це вибір між глобальною імперією чи доглядом за американською садибою. Рада національної безпеки Трампа стверджує: "Наші еліти суттєво недооцінили готовність Америки вічно нести глобальний тягар".

У Європі зовнішня політика нових правих протистоїть європейській інтеграції, яку вони вважають несприятливою для національного партикуляризму. У промові 2019 року Ле Пен порівняла ЄС із "людожером", який загрожує національним відмінностям у західній цивілізації, вкоріненій у "юдео-християнській спадщині".

Це уявлення пронизує нових правих сьогодні: Європа для них – цивілізаційний проєкт незалежних націй. Ієрархія мислиться як концентричні кола: цивілізація, нація, плем'я, сім'я.

На практиці це означає наголос на національній автономії за збереження відкритості до спільних європейських рішень. Більшість партій нових правих тепер прагнуть змінити ЄС зсередини, а не виходити з нього. Як сказав Балаж Орбан: "Ми намагаємося зміцнити нашу присутність [у Брюсселі]. Це можна змінити, і ми хочемо це змінити".

Партії нових правих критикують нинішню європейську співпрацю за невиконання обіцянок. Щодо геополітичних загроз вони більш розділені – загалом більш відкриті до співпраці з москвою та Пекіном, ніж мейнстрімні партії, хоча є винятки, як-от обережність PiS щодо росії.

Ізраїль став несподіваною лінією розлому у новій правиці США. Хоча багато хто займає проізраїльські позиції, прихильники обмеження зовнішньої політики побоюються втягування у війну, а частина нових правих підхопила антисемітські наративи.

Друга адміністрація Трампа перекроїла трансатлантичну політику. Опитування ECFR (січень 2026) виявило, що лише 16% громадян ЄС вважають США союзником, а майже 30% у Франції, Німеччині та Іспанії розглядають їх як суперника чи ворога. Європейці, найбільш позитивно налаштовані до Сполучених Штатів, частіше є прихильниками партій нових правих, як-от FdI, Fidesz, PiS та Vox.

Це демонструє взаєпопов'язаність зовнішньої політики нових правих. Конференції на кшталт NatCon об'єднують стратегів. Угорщина стала одним із осередків: у будапештських аналітичних центрах працюють американські інтелектуали на кшталт Дреєра та Паппіна. Наслідком можуть стати істотно інші трансатлантичні відносини.

Держава

Останній елемент – переосмислення національної держави. Рассел Вот, керівник Офісу управління та бюджету Трампа, зображує бюрократію як найбільшу перешкоду для націоналістичного уряду, оскільки вона ігнорує національну культуру. Походження "адміністративної держави" він виводить із реформ прогресивної ери, називаючи її "вокізованою та озброєною". Її демонтаж має на меті перебудувати інституції для захисту Америки як білої юдео-християнської культури.

Ці ідеї поширюються через Атлантику. Денні Кругер із Reform UK назвав державну службу "апаратом істеблішменту" та пообіцяв радикальні скорочення. У Франції Фабріс Леджері з Національного фронту попередив держслужбовців, які опонують його партії, що їм доведеться піти.

Що об'єднує ці спроби перебудувати державу, так це підпорядкування її завданню захисту національної культури. Як сказав Дреєр, культура "повернулася з ревом" разом зі зростанням нових правих.

4. Комунікації: фрагментація публічної сфери та битва за "свободу слова"

Найбільшою можливістю для нових правих стала фрагментація публічної сфери та послаблення ролі традиційних медіаворотарів. Поява цифрових платформ, особливо соцмереж, дала їхнім політикам нові способи формувати популярні наративи. Це становить четвертий стовп їхньої політики.

Коли інформаційна екосистема розколюється, політика стає битвою за те, хто контролює наратив. Дреєр стверджує, що нинішній момент є моментом "плинної сучасності", де події прискорюються настільки швидко, що інституції не встигають стабілізуватися. У такому світі люди перестають вірити в абсолютну, пізнавану істину і натомість покладаються на емоції чи індивідуальну суб'єктивність, щоб визначити, що вони приймають за правду.

Лібералізм спирається на припущення, що існують об'єктивні факти, істину можна наблизити через науковий метод, а політика повинна відбуватися у спільній публічній сфері, де ідеї обговорюються раціонально. Але політика нових правих ставить під сумнів владу традиційних еліт визначати, що правильно, що неправильно і що має значення. Це вже не про те, щоб мати різні думки; це про те, щоб мати різні факти.

Дреєр наводить випадок Ізабель Вон-Спрус, християнської активістки, яку двічі арештовували в Бірмінгемі за молитву біля абортної клініки. У інформаційному середовищі MAGA вона стала культовою фігурою, тоді як мейнстрімні медіа про неї навіть не чули. Інший приклад – активне поширення Маском історій про банди, що займаються груммінґом дітей у Британії, яке перекроює уявлення про те, що вважається важливими новинами.

Кріс Гейз стверджує у книзі "Поклик сирени", що інформаційна ера поступилася місцем "ері уваги", де сама увага перетворюється на товар і видобувається у масштабі як обмежений ресурс. Він проводить аналогію з промисловою революцією: праця стала замінною і перетворилася на товар, і тепер подібне відбувається з нашою увагою.

Політичні актори стикаються із сильним тиском привернути увагу серед нескінченних цифрових відволікань. У середовищі, де контент, що викликає сильні емоційні реакції, винагороджується більшим охопленням, нові праві часто випереджають мейнстрімні партії в цифровій конкуренції за увагу виборців. Такі теми, як зміна клімату чи трансгендерні дебати, більше не сприймаються як суто наукові питання, а стали маркерами ідентичності, політизованими за племінними лініями.

Медіа, які колись підтримували лібералізм, тепер поступаються місцем новому інформаційному просторові, що живить їхніх опонентів. Найджел Фараж сказав мені: "Я б не існував, якби не було інтернету". Провідний член польської Конфедерації сказав, що нові медіа стали ключем до електорального успіху його партії: "Нас цензурували мейнстрімні медіа через контроль PiS над суспільним мовленням, і нам довелося витрачати час у соцмережах, шукаючи альтернативні платформи".

Аналіз Politico виявив, що хоча лише близько чверті акаунтів Європарламенту належать крайньо правим або правим групам, саме ці акаунти депутатів забезпечили більшість загальної взаємодії у TikTok (майже 39 мільйонів лайків та 2 мільйони підписників), затьмарюючи більші й помірніші партійні блоки. Усі депутати від центристської Європейської народної партії разом відповідали лише за трохи менше 3% усіх лайків.

Центральна частина порядку денного нових правих – посилення контролю над цим інформаційним простором. Венс зосереджений на певному визначенні "свободи слова" як надцілі адміністрації Трампа. На NatCon 2025 спікери стверджували, що старий порядок використовував цензуру як свій основний механізм виживання. Республіканці створили комітет для розслідування "цензурного промислового комплексу", нібито створеного адміністрацією Байдена разом з європейськими урядами та Єврокомісією. Значна частина енергії нових правих спрямована на згортання спроб ЄК регулювати соцмережі. Крістен Ваггонер з Alliance Defending Freedom сказала на NatCon, що Акт про цифрові ринки та Акт про цифрові послуги ЄС становлять "найруйнівніший режим цензури у світі".

Але комунікаційне домінування нових правих – це більше, ніж опанування нових платформ. Воно відображає зовсім інший стиль політики, зосереджений на ідентичності та емоціях, а не на статистиці та фактах. Нові праві перейняли шоу-бізнесову та мемову складову політичної вистави та видовища.

Ліберали не повинні вірити, що викриття прогалин у порядку денному нових правих дасть значний ефект. Нові праві розуміють, що в цю медіаеру орієнтація на результат та докази є лише частиною рівняння, і часто мають набагато менше значення, ніж емоційний резонанс чи демонстрація спільної ідентичності. Ось чому Хазоні описує сучасну політику як тристоронню боротьбу між лібералізмом (індивідуальна ідентичність), вокізмом (ідентичності меншин) та національним консерватизмом – єдиним рухом, що пропонує виборцям ідентичність більшості. Без переконливої альтернативної мови ідентичності мейнстрімна політика матиме труднощі.

Як мейнстрімна політика може адаптуватися

Мої розмови з провідними мислителями, стратегами та політиками нових правих переконали мене, що це політична сила, добре адаптована до сучасного світу. Вони мають переконливий наратив про кризові часи; план розбудови соціальної бази; послідовну політичну програму; та стратегію використання переваги в інформаційному просторі для здобуття влади. Тим часом мейнстрімні партії в більшості країн насилу адаптуються.

Без належного розуміння ідей та організації партій нових правих важко зрозуміти їхню привабливість і передбачити їхні наступні кроки. Часто мейнстрімні партії проходять цикл: спочатку заперечують, що нові праві є загрозою, тоді копіюють їх, сподіваючись перемогти, а потім повертаються до заперечення. Але історія показує, що глибокі політичні зміни вимагають адаптації, і вона можлива лише тоді, коли є фундаментальне розуміння цієї зміни.

Найбільша небезпека в цю еру безладу полягає в тому, що центристи виглядають представниками статус-кво. Занадто часто вони протистоять новим правим, просто подаючи себе як дорослих, які розуміють складні питання та інституції, і попереджаючи, що популісти просто хочуть усе зруйнувати. Це не враховує, що в антивладну, поляризовану епоху багато виборців бачать перспективу руйнування як особливість нових правих, а не як їхній недолік.

Натомість мейнстрімні політики повинні дотримуватися трьох основних принципів. По-перше, вони мають зайняти позицію, у якій мають реальний авторитет і можуть говорити відверто, та атакувати нових правих звідти. Замість вдавати, що безлад можна безболісно розв'язати, вони повинні звертатися до страхів людей і давати їм інструменти, щоб вижити та процвітати в ньому.

Дехто зрозумів це раніше за інших. Метте Фредеріксен у Данії знайшла автентичний підхід до дебатів про міграцію, вкорінюючи свою політику у відданості данській державі добробуту. Популярний губернатор-демократ традиційно республіканського Кентуккі Енді Бешір закликав свою партію "розмовляти з людьми як нормальні люди" і "ділитися нашим поясненням чому'" – у його випадку християнською вірою. Новий мер Нью-Йорка Зохран Мамдані тріумфував, опанувавши нові медіа. Є також менш відомі приклади – як-от центристсько-лівий шведський депутат курдського походження Лавен Редар, який знайшов новий спосіб говорити про інтеграцію та міграцію.

Одне потенційне джерело можливостей – загальна токсичність Трампа в Європі та провали його адміністрації. Використання антитрампівських настроїв – як це зробив Марк Карні на нещодавніх виборах у Канаді, а також Педро Санчес в Іспанії та Ентоні Альбанезі в Австралії відповідно – могло б створити для партій нових правих, пов'язаних із президентом, додатковий тягар. Є паралелі з Brexit, який спочатку надихнув євроскептичні партії, але потім став жорновами на їхній шиї, коли стали очевидними витрати виходу Британії з ЄС. Опозиція до американського президента різкіша в Данії, яка стала об'єктом агресивних зазіхань Трампа на Гренландію, ніж в інших західноєвропейських державах.

По-друге, мейнстрімні політики повинні знайти спосіб керування, який не залишає робітничий клас позаду. Протягом більшої частини післявоєнного періоду політики ставилися до зростаючої міжнародної взаємозалежності як до безумовно доброї та універсально корисної тенденції, не помічаючи її різного впливу на соціальні групи. Протекціоністська торговельна та економічна пропозиція нових правих відповідає на ці провали, апелюючи до виборців, які відчувають себе покинутими. Мейнстрімні партії почали адаптуватися, з новим фокусом на "вирівнюванні" процвітання для знехтуваних груп чи регіонів. Але знадобиться більша політична уява, щоб побудувати справді переконливий пакет економічних, соціальних, міграційних та кліматичних політик, які визнають реальність взаємозалежності, водночас знижуючи її ризики для вразливих виборців.

По-третє, вони повинні сформувати нову колективну ідентичність. Якщо організаційний принцип нових правих – це традиційна національна культура та акцент на цивілізації, племені та сім'ї, центру потрібно щось принаймні настільки ж привабливе та мотивуюче: власна історія приналежності та базове обґрунтування своїх політик. Ця нова колективна ідентичність повинна вкоренитися у публічній сфері, включно з її бурхливими цифровими просторами. Це вимагатиме від політиків більшої цифрової та емоційної грамотності. Це також може вимагати більш конфронтаційного підходу до технологічних магнатів – трибунів та прислужників нових правих.

Можливо, найважливіший чинник, що визначає успіх чи провал цих трьох стратегій – порушення статус-кво, зниження ризиків для робітничого класу та пошук нової колективної ідентичності – це автентичність. Партії повинні визначити питання, у яких вони мають достатній авторитет, щоб комунікувати ці стратегії у спосіб, який доходить до людей. Але відправним пунктом має бути справжній дух дослідження нових політичних сил нашого часу, передусім нових правих. Підхід до них із цікавістю до їхніх ідей і повагою до їхніх виборців, а не з презирством і здивуванням, є першим кроком до їхнього стримування і зрештою перемоги над ними.

Джерело: European Council on Foreign Relations