США закликають НАТО до "версії 3.0" на принципах партнерства

У Пентагоні наголосили на необхідності рівноправної співпраці країн Альянсу, а не залежності від однієї держави.

Спільна робота Європи та Сполучених Штатів у рамках НАТО має призвести до створення оновленої версії Альянсу – так званого "НАТО 3.0". Ця версія спиратиметься на рівноправне партнерство між Європою та США, а не на односторонню залежність.

Про це оголосив заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі перед початком міністерського засідання у штаб-квартирі НАТО.

"У 2025 році завдяки лідерству президента США Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте відбулося переосмислення Альянсу і справжня відданість ідеї, що Європа має очолити конвенційну оборону НАТО", – зазначив Колбі.

Він додав, що процес перетворення Альянсу у ''НАТО 3.0'' можна розглядати як повернення до "НАТО 1.0" – серйозного Альянсу, орієнтованого на оборону та стримування.

"Настав час виступати разом, бути прагматичними і зосередитися на гнучкому реалізмі, який демонструють Стратегія національної безпеки та Стратегія національної оборони США", – підкреслив заступник глави Пентагону.

За словами Колбі, нова модель НАТО спиратиметься на рівноправну партнерську роботу, а не на залежність однієї сторони від іншої. Це, за його словами, відповідає первісному призначенню Альянсу.

Раніше стало відомо, що 12 лютого у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі проходять зустріч міністрів оборони держав-членів, Рада Україна-НАТО та засідання у форматі "Рамштайн".