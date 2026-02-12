Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США закликають НАТО до "версії 3.0" на принципах партнерства

12 лютого 2026, 13:12
США закликають НАТО до
У Пентагоні наголосили на необхідності рівноправної співпраці країн Альянсу, а не залежності від однієї держави.

Спільна робота Європи та Сполучених Штатів у рамках НАТО має призвести до створення оновленої версії Альянсу – так званого "НАТО 3.0". Ця версія спиратиметься на рівноправне партнерство між Європою та США, а не на односторонню залежність.

Про це оголосив заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі перед початком міністерського засідання у штаб-квартирі НАТО.

"У 2025 році завдяки лідерству президента США Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте відбулося переосмислення Альянсу і справжня відданість ідеї, що Європа має очолити конвенційну оборону НАТО", – зазначив Колбі.

Він додав, що процес перетворення Альянсу у ''НАТО 3.0'' можна розглядати як повернення до "НАТО 1.0" – серйозного Альянсу, орієнтованого на оборону та стримування.

"Настав час виступати разом, бути прагматичними і зосередитися на гнучкому реалізмі, який демонструють Стратегія національної безпеки та Стратегія національної оборони США", – підкреслив заступник глави Пентагону.

За словами Колбі, нова модель НАТО спиратиметься на рівноправну партнерську роботу, а не на залежність однієї сторони від іншої. Це, за його словами, відповідає первісному призначенню Альянсу.

Раніше стало відомо, що 12 лютого у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі проходять зустріч міністрів оборони держав-членів, Рада Україна-НАТО та засідання у форматі "Рамштайн".

 
СШАНАТО

Останні матеріали

Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється