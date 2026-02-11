Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Глава дипломатії ЄС прокоментувала можливі вибори в Україні під час війни

11 лютого 2026, 20:35
Каллас Естонія
За її словами, у конституціях більшості європейських країн заборонено проводити вибори під час війни.

Проведення виборів в Україні в умовах війни з росією є "нехорошим рішенням", адже всі сили потрібно зосередити на протидії зовнішньому агресору.

Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

За її словами, у конституціях більшості європейських країн заборонено проводити вибори під час війни, оскільки вибори — це внутрішня боротьба між політичними силами. "Коли тривають зовнішні атаки, неможливо проводити вибори, бо противник перебуває зовні, і всі зусилля треба спрямувати на протидію йому", — пояснила Каллас.

Вона також зазначила, що не бачить ознак, що росія докладає зусиль для досягнення миру з Україною.

11 лютого FT повідомило, що у Вашингтоні наполягають на проведенні виборів та референдуму за американським мирним планом до 15 травня. Видання також зазначало, що вибори можуть відбутися 24 лютого — у річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.

В ОП відреагували на матеріал Financial Times про те, що Україна нібито оголосить про проведення виборів та референдуму вже 24 лютого. На Банковій зазначили, що безпекова ситуація залишається ключовою умовою.

вибориКая Калласвійна в Україні

